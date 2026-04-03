Malut United Berhasil Raih 1 Poin, Hendri Susilo tak Puas

Pelatih Malut United Hendri Susilo(Instagram/@semenpadangfcid)

PELATIH Malut United Hendri Susilo menyatakan timnya belum maksimal saat pertandingan Arema FC vs Malut United di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang berakhir imbang 1-1.

“Saya pikir ini merupakan permulaan yang cukup lumayan setelah libur panjang. Skor imbang 1-1 menjadi hasil yang adil bagi kedua tim," kata Hendri dalam jumpa pers pascalaga pada Jumat.

Tuan rumah unggul lebih dulu berkat gol Hansamu Yama Pranata pada menit ke-26, yang disamakan David Da Silva dari tendangan penalti pada menit ke-42.

Laskar Kie Raha mendominasi laga dengan 64 persen penguasaan bola dan 10 tembakan yang lima di antaranya mengarah tepat ke arah gawang.

“Kalau melihat dari permainan, tentu ada sedikit rasa kecewa. Kami banyak menguasai bola dan mendapatkan sejumlah peluang. Namun, kami tak mampu memaksimalkannya dengan baik,” ucap Hendri.

Pelatih berusia 60 tahun mengatakan timnya belum berada dalam kondisi fisik terbaik sehingga belum menunjukkan permainan yang maksimal.

Meski begitu, Hendri tetap mengapresiasi kerja keras para pemain yang dapat menyelesaikan pertandingan dengan satu poin.

“Pelatih fisik kami mengatakan kondisi pemain saat ini baru 75-80 persen. Situasi ini membuat permainan kami belum maksimal. Namun, saya pikir itu hal yang normal dan kami juga sudah memperkirakannya,” kata Hendri.

Pemain Malut United, Taufik Rustam, berjanji bekerja lebih keras lagi demi menuai hasil yang lebih baik pada pertandingan selanjutnya.

“Kami sudah berjuang maksimal dalam laga tadi. Arema juga memberikan perlawanan yang kuat. Sekarang kami akan fokus ke pertandingan berikutnya untuk hasil yang lebih baik,” ucap Taufik.

Hasil imbang ini membuat Malut United belum beranjak dari peringkat ke-4 klasemen Super League dengan 45 poin. Arema FC juga tetap menempati urutan ke-11 dengan 32 poin.

Selanjutnya, Malut United menghadapi Dewa United di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Minggu (12/4), mulai pukul 19.00 WIB atau 21.00 WIT.

Pada pertandingan kali ini, Malut United turun dengan komposisi susunan pemain seperti berikut:

Angga Saputro; Igor Inocencio, Gustavo Franca, Nilson Junior (Safrudin Tahar 45’), Yance Sayuri; Ridho Syuhada (Lucas Cardoso 45’), Wbeymar Angulo, Tyronne del Pino; Ciro Alves (Taufik Rustam 90+1’), Frets Butuan (Yakob Sayuri 43’), David Da Silva. (Ant/P-3)