Skuad Final Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF Futsal 2026

Timnas Futsal Indonesia(Dok. Federasi Futsal Indonesia (FFI))

FEDERASI Futsal Indonesia secara resmi mengumumkan 14 pemain yang terpilih untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia dalam ajang ASEAN Futsal Championship (Piala AFF Futsal) 2026 di Nonthaburi Hall, Thailand.

Skuad Garuda yang akan bertanding pada 5-13 April 2026 itu merupakan representasi dari para pemain terbaik yang berkompetisi di Profesional Futsal League (PFL).

Souto mengungkapkan bahwa proses pengenalan pemain baru ke dalam tim nasional merupakan langkah persiapan yang positif meski waktu yang tersedia cukup padat.

Sesi latihan kali ini berlangsung selama satu minggu dengan total lima sesi untuk memberikan instruksi detail tanpa mengganggu ekosistem klub asal para pemain.

"Kami menyadari bahwa untuk menghadapi turnamen dengan jaminan kesuksesan yang lebih besar, tim membutuhkan persiapan yang lebih matang. Namun, proses pengenalan pemain baru ke dalam kompetisi bersama tim nasional merupakan langkah persiapan yang sangat positif," ujar Souto dalam keterangannya.

Ia menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim utama maupun pelapis dalam skuad ini. Fokus utamanya adalah membimbing para pemain baru agar bisa menyatu dengan sistem yang sudah ada. Souto juga menekankan bahwa kualitas performa tim nasional merupakan cerminan dari kekuatan liga domestik di tanah air.

"Tidak ada kasta antara tim utama atau tim kedua. Fokus utama kami adalah membimbing para pemain baru. Karena beberapa pemain sudah memahami sistem, tim bisa bergerak lebih cepat bersama mereka, namun dengan pemain baru, prosesnya harus dilakukan secara perlahan dan mendalam," tegasnya.

Souto mengaku puas dengan adaptasi yang ditunjukkan oleh pasukannya di tengah durasi latihan yang singkat. Federasi Futsal Indonesia kini mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat agar timnas mampu meraih hasil maksimal dalam turnamen bergengsi tingkat regional tersebut.

"Meskipun durasi latihan saat ini berbeda dengan pola latihan satu bulan atau rutinitas mingguan yang biasa kami lakukan sebelumnya, secara keseluruhan saya merasa puas dengan adaptasi dan perkembangan yang ditunjukkan oleh tim," pungkas Souto.

Tim asuhan pelatih Hector Souto tersebut dijadwalkan bertolak menuju Thailand pada Sabtu (4/4).

Komposisi pemain kali ini merupakan hasil dari seleksi ketat melalui program Garuda Calling serta rangkaian pemusatan latihan (TC) intensif.

Blacksteel FC Papua menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan lima personil, disusul Pangsuma FC Kalbar dengan tiga pemain, dan Unggul FC Malang dua pemain.

Klub lain seperti Cosmo JNE FC Jakarta, Bintang Timur Surabaya, Fafage Banua, serta Kuda Laut Nusantara FC masing-masing turut mengirimkan perwakilannya.

Daftar 14 nama yang dibawa meliputi M. Albagir (Blacksteel FC Papua), Angga A. (Unggul FC Malang), Dewa Rizki (Cosmo JNE FC Jakarta), Dipo A. (Pangsuma FC Kalbar), Piter E. (Blacksteel FC Papua), Guntur S. (Bintang Timur Surabaya), dan Yogi S. (Pangsuma FC Kalbar).

Selain itu, terdapat Rizky Fauzan (Fafage Banua), Imam A. (Pangsuma FC Kalbar), A. Kareth (Fafage Banua), Adityas P. (Blacksteel FC Papua), M. Sanjaya (Kuda Laut Nusantara FC), Andres D. (Unggul FC Malang), serta Daniel Yeimo (Blacksteel FC Papua). (H-4)