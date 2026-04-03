Dewa United vs PSIM Yogyakarta: Misi Van Gastel Jauhi Zona Degradasi

Pesepak bola Semen Padang FC Maicon Souza (kanan) menggiring bola melewati pesepak bola PSIM Yogyakarta Raka CR (kiri) pada pertandingan lanjutan BRI Super League di Stadion GOR H Agus Salim Padang, Sumatra Barat, Rabu (4/3/2026).(Antara/Fitra Yogi)

PELATIH PSIM Yogyakarta, Jean Paul van Gastel, menegaskan timnya mengusung misi mencuri poin saat bertandang ke markas Dewa United pada pekan ke-26 BRI Super League. Laga krusial ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Banten, Serang, pada Jumat (3/4) malam.

Dikutip dari laman resmi I.League, Van Gastel menjelaskan bahwa posisi Laskar Mataram saat ini masih jauh dari kata aman. Ancaman jerat degradasi membuat setiap poin di sisa musim menjadi sangat krusial bagi Ze Valente dan kawan-kawan.

Fokus Hindari Zona Merah

Pelatih berkebangsaan Belanda tersebut menekankan pentingnya fokus penuh dan mental bertarung yang kuat untuk menghadapi Dewa United. Ia menyadari bahwa sembilan laga terakhir musim ini akan menjadi penentu nasib PSIM di kasta tertinggi.

"Dari awal musim target kita adalah tidak terdegradasi. Sampai saat ini, posisi PSIM masih belum aman benar dan masih membutuhkan beberapa kemenangan lagi. Kita akan berjuang di sembilan laga terakhir ini," ujar Van Gastel.

Meski bermain di kandang lawan, mantan asisten pelatih Feyenoord tersebut optimistis anak asuhnya mampu memberikan perlawanan sengit dan menghindari kekalahan.

Tantangan Pascalibur Lebaran

Hingga pekan ke-25, PSIM Yogyakarta mencatatkan performa yang cukup kompetitif dengan torehan sembilan kemenangan, 11 hasil imbang, dan lima kali kalah. Namun, Van Gastel mengakui bahwa menjaga konsistensi setelah jeda kompetisi momen libur Lebaran bukanlah perkara mudah.

"Setelah libur enam hari, kita sudah menjalani persiapan sekitar dua pekan. Yang pasti ini akan jadi kerja yang sangat keras setelah libur. Kita akan lihat hasilnya nanti usai pertandingan," tambahnya.

Statistik PSIM Yogyakarta (Hingga Pekan 25): Menang: 9

Imbang: 11

Kalah: 5

Waspadai Kekuatan Dewa United

Van Gastel juga memberikan apresiasi terhadap kualitas lawan. Dewa United, yang saat ini ditangani oleh pelatih berpengalaman Jan Olde Riekerink, merupakan tim yang solid dan menjadi wakil Indonesia di ajang AFC Challenge League.

"Jan Olde ialah pelatih yang punya banyak pengalaman. Dewa United ialah wakil Indonesia di arena AFC Challenge League. Pertandingan nanti tentu akan jadi laga yang menarik," pungkasnya.

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat, mengingat kedua tim memiliki motivasi besar untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara BRI Super League musim ini. (Ant/I-2)