Belanda vs Ekuador Drama Kartu Merah Denzel Dumfries Warnai Hasil Imbang 1-1

“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
TIMNAS Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu timnas Ekuador dalam laga uji coba internasional yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Rabu (1/4/2026) malam waktu setempat. Laga ini diwarnai drama kartu merah cepat yang diterima bek andalan Oranje, Denzel Dumfries.
Belanda sebenarnya memulai pertandingan dengan sangat meyakinkan. Laga baru berjalan tiga menit, skuat asuhan Ronald Koeman sudah unggul 1-0. Gol tersebut lahir dari tekanan tinggi yang memaksa bek Ekuador, Willian Pacho, melakukan kesalahan fatal dengan mencetak gol bunuh diri saat mencoba menghalau umpan silang mendatar di mulut gawang.
Namun, momentum keunggulan Belanda pudar secara drastis pada menit ke-12. Wasit terpaksa mengeluarkan kartu merah langsung untuk Denzel Dumfries setelah sang pemain melakukan pelanggaran keras yang dianggap membahayakan lawan. Bermain dengan 10 orang sejak awal babak pertama memaksa Belanda merombak total strategi dan lebih banyak bertahan.
Unggul jumlah pemain membuat Ekuador mendominasi penguasaan bola. Serangan bertubi-tubi tim tamu akhirnya membuahkan hasil di pertengahan babak kedua. Pada menit ke-68, Ekuador mendapatkan hadiah penalti setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang Belanda.
Striker gaek Enner Valencia yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangan kerasnya mengecoh kiper Belanda dan mengubah skor menjadi 1-1.
|Skor Akhir
|1 - 1
|Pencetak Gol
|Belanda: Willian Pacho (OG 3') | Ekuador: Enner Valencia (P 68')
|Kartu Merah
|Denzel Dumfries (12')
|Penguasaan Bola
|Belanda 38% - 62% Ekuador
|Total Tembakan
|Belanda 5 - 14 Ekuador
|Lokasi
|Johan Cruyff Arena, Amsterdam
Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor imbang 1-1 menjadi hasil yang adil bagi kedua tim, mengingat Belanda mampu menunjukkan pertahanan solid meski bermain dengan kekurangan pemain selama hampir 80 menit pertandingan.
Bagi Ronald Koeman, hasil ini menjadi bahan evaluasi penting terkait kedisiplinan pemain di lapangan menjelang turnamen resmi mendatang. Sementara bagi Ekuador, hasil imbang di markas tim elite Eropa membuktikan bahwa kekuatan wakil Amerika Selatan ini tidak bisa dipandang sebelah mata.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
