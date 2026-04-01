Spanyol vs Mesir: La Roja Ditahan Imbang 10 Pemain The Pharaohs

“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
TIMNAS Spanyol gagal memaksimalkan status tuan rumah saat menjamu timnas Mesir dalam laga persahabatan internasional di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu (1/4/2026) malam waktu setempat. Meski unggul jumlah pemain di menit-menit akhir, skuat asuhan Luis de la Fuente harus puas bermain imbang tanpa gol 0-0.
Pertandingan berlangsung sengit sejak peluit pertama dibunyikan. Spanyol yang mengandalkan penguasaan bola tinggi terus menggempur pertahanan rapat The Pharaohs. Namun, disiplinnya lini belakang Mesir yang dipimpin oleh Yasser Ibrahim membuat barisan penyerang La Roja frustrasi sepanjang 90 menit.
Laga yang semula berjalan cukup bersih mulai memanas di pertengahan babak kedua. Pemain bertahan Mesir, Hamdi Fathi, menjadi pusat perhatian setelah terlibat dalam beberapa pelanggaran keras untuk memutus alur serangan Spanyol.
Fathi menerima kartu kuning pertamanya pada menit ke-72 setelah melakukan tekel terlambat kepada Pedri di lini tengah. Petaka bagi tim tamu datang pada menit ke-84. Fathi kembali melakukan pelanggaran taktis yang memaksa wasit mencabut kartu kuning kedua, disusul kartu merah. Mesir pun terpaksa bermain dengan 10 orang di sisa waktu pertandingan.
|Skor Akhir
|0 - 0
|Penguasaan Bola
|68% - 32%
|Total Tembakan
|16 - 4
|Tembakan Tepat Sasaran
|5 - 1
|Kartu Merah
|Hamdi Fathi (84')
Unggul jumlah pemain di enam menit terakhir waktu normal ditambah injury time, Spanyol mengurung total pertahanan Mesir. Peluang emas sempat didapat melalui sundulan Alvaro Morata, namun kegemilangan Mohamed El-Shenawy di bawah mistar gawang memastikan skor kacamata bertahan hingga laga usai.
Hasil ini menjadi catatan penting bagi kedua tim dalam persiapan menuju kompetisi resmi di tahun 2026, saat Spanyol masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam penyelesaian akhir, sementara Mesir menunjukkan mentalitas bertahan yang sangat solid meski ditekan habis-habisan.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kekuatan utama timnya terletak pada melimpahnya pemain tajam di lini depan
Spanyol tampil dominan saat melumat Serbia 3-0 dalam laga uji coba. Mikel Oyarzabal cetak dua gol, sementara debutan Victor Munoz turut mencatatkan nama di papan skor.
Preview lengkap Spanyol vs Serbia 27 Maret 2026. Simak prediksi susunan pemain, statistik kunci, dan jadwal tanding di Estadio de la Ceramica.
Pemanggilan ke timnas Spanyol ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan internasional Cristhian Mosquera karena pemain Arsenal itu juga memiliki paspor Kolombia.
Finalissima, yang mempertemukan juara Piala Eropa dan juara Copa America, berpotensi besar dipindahkan dari Qatar ke Eropa akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Simak preview laga seru perebutan tempat ketiga Piala Afrika 2025 antara Mesir vs Nigeria. Prediksi skor, line-up, dan ambisi medali perunggu.
Sejauh ini, Mohamed Salah telah melewatkan enam pertandingan bersama Liverpool karena harus membela timnas Mesir di Piala Afrika.
Timnas Senegal melaju ke final Piala Afrika 2025 setelah mengalahkan timnas Mesir 1-0 lewat gol Sadio Mane. Simak hasil dan statistik lengkap pertandingannya di sini.
Simak preview semifinal Piala Afrika 2025 antara Senegal vs Mesir. Duel Mane vs Salah kembali tersaji di Grand Stade de Tanger, Rabu (14/1).
Mesir menjaga asa meraih gelar kedelapan AFCON usai membungkam Pantai Gading 3-2. Mohamed Salah cetak gol penentu, Pharaohs siap tantang Senegal di semifinal.
