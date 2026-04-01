Spanyol vs Mesir: La Roja Ditahan Imbang 10 Pemain The Pharaohs

Laga persahabatan antara timnas Spanyol dan timnas Mesir(X @SpainIsFootball)

TIMNAS Spanyol gagal memaksimalkan status tuan rumah saat menjamu timnas Mesir dalam laga persahabatan internasional di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Rabu (1/4/2026) malam waktu setempat. Meski unggul jumlah pemain di menit-menit akhir, skuat asuhan Luis de la Fuente harus puas bermain imbang tanpa gol 0-0.

Pertandingan berlangsung sengit sejak peluit pertama dibunyikan. Spanyol yang mengandalkan penguasaan bola tinggi terus menggempur pertahanan rapat The Pharaohs. Namun, disiplinnya lini belakang Mesir yang dipimpin oleh Yasser Ibrahim membuat barisan penyerang La Roja frustrasi sepanjang 90 menit.

Drama Kartu Merah Hamdi Fathi

Laga yang semula berjalan cukup bersih mulai memanas di pertengahan babak kedua. Pemain bertahan Mesir, Hamdi Fathi, menjadi pusat perhatian setelah terlibat dalam beberapa pelanggaran keras untuk memutus alur serangan Spanyol.

Fathi menerima kartu kuning pertamanya pada menit ke-72 setelah melakukan tekel terlambat kepada Pedri di lini tengah. Petaka bagi tim tamu datang pada menit ke-84. Fathi kembali melakukan pelanggaran taktis yang memaksa wasit mencabut kartu kuning kedua, disusul kartu merah. Mesir pun terpaksa bermain dengan 10 orang di sisa waktu pertandingan.

Statistik Pertandingan Spanyol vs Mesir Skor Akhir 0 - 0 Penguasaan Bola 68% - 32% Total Tembakan 16 - 4 Tembakan Tepat Sasaran 5 - 1 Kartu Merah Hamdi Fathi (84')

Unggul jumlah pemain di enam menit terakhir waktu normal ditambah injury time, Spanyol mengurung total pertahanan Mesir. Peluang emas sempat didapat melalui sundulan Alvaro Morata, namun kegemilangan Mohamed El-Shenawy di bawah mistar gawang memastikan skor kacamata bertahan hingga laga usai.

Hasil ini menjadi catatan penting bagi kedua tim dalam persiapan menuju kompetisi resmi di tahun 2026, saat Spanyol masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam penyelesaian akhir, sementara Mesir menunjukkan mentalitas bertahan yang sangat solid meski ditekan habis-habisan.

