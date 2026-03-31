Preview Pertandingan Persahabatan: Argentina vs Zambia, Head to Head dan Prediksi Susunan Pemain

Timnas Argentina(Luis ROBAYO / AFP)

Pertandingan persahabatan internasional yang mempertemukan sang juara dunia, Argentina, melawan tim kuat Afrika, Zambia, akan tersaji pada Rabu, 1 April 2026. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion El Monumental, Buenos Aires, Argentina, mulai pukul 06.15 WIB. Pertandingan ini menjadi bagian dari persiapan kedua tim menuju kualifikasi kompetisi internasional masing-masing di tahun 2026.

Analisis Pertandingan Argentina vs Zambia

Argentina memasuki laga ini dengan status sebagai pemuncak peringkat FIFA. Tim besutan Lionel Scaloni diprediksi akan menggunakan laga persahabatan ini untuk memberikan jam terbang kepada beberapa pemain muda, sekaligus menjaga ritme permainan bintang-bintang senior mereka. Kehadiran Lionel Messi yang masih menjadi ruh permainan tim tetap menjadi daya tarik utama bagi publik Buenos Aires.

Di sisi lain, Zambia datang sebagai tim underdog yang tidak bisa diremehkan. Dikenal dengan kecepatan para pemain sayapnya dan fisik yang kuat, tim berjuluk Chipolopolo ini berambisi memberikan kejutan di tanah Amerika Latin. Pelatih Zambia menekankan bahwa menghadapi Argentina adalah kesempatan emas bagi para pemainnya untuk belajar dari yang terbaik di dunia.

Head to Head Argentina vs Zambia

Sepanjang sejarah sepak bola internasional, pertemuan antara Argentina dan Zambia tergolong sangat langka. Berdasarkan data historis, kedua tim baru bertemu sebanyak satu kali dalam ajang resmi maupun persahabatan senior.

Catatan Pertemuan Terakhir: 28 Oktober 2009: Argentina 2-0 Zambia (Laga Persahabatan) Pada pertemuan tahun 2009 tersebut, Argentina yang kala itu ditangani oleh mendiang Diego Maradona berhasil meraih kemenangan lewat dua gol yang diborong oleh Martin Palermo.

Statistik 5 Pertandingan Terakhir

Tim Performa (Terbaru ke Lama) Argentina M - M - S - M - M Zambia K - S - M - K - M

Prediksi Susunan Pemain

Argentina (4-3-3):

Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez.

Zambia (4-2-3-1):

Lawrence Mulenga; Benedict Chepeshi, Stoppila Sunzu, Frankie Musonda, Lubambo Musonda; Benson Sakala, Kings Kangwa; Lameck Banda, Patson Daka, Fashion Sakala; Kennedy Musonda.

Prediksi Skor

Melihat perbedaan kualitas skuat dan faktor tuan rumah, Argentina diunggulkan menang telak. Namun, Zambia memiliki potensi untuk mencuri gol lewat skema serangan balik cepat. Prediksi skor akhir adalah Argentina 3-1 Zambia. (Z-4)