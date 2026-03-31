Preview Pertandingan Persahabatan Austria vs Korea Selatan: Ujian Das Team di Stadion Ernst Happel

Timnas Austria(Eva MANHART / APA / AFP)

PERTANDINGAN persahabatan internasional yang mempertemukan Austria melawan Korea Selatan akan tersaji pada jeda internasional pekan ini. Laga ini menjadi ajang krusial bagi kedua tim untuk mematangkan strategi serta menguji kedalaman skuat menjelang turnamen resmi yang akan datang.

Pertemuan dua kekuatan dari benua yang berbeda ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026 pukul 01.45 WIB. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat kedua tim memiliki gaya permainan yang kontras namun sama-sama mengandalkan intensitas tinggi.

Lokasi Pertandingan

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Ernst Happel, Wina, Austria. Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu memberikan motivasi tambahan bagi skuat asuhan Ralf Rangnick untuk meraih hasil maksimal.

Head to Head Austria vs Korea Selatan

Secara historis, pertemuan antara Austria dan Korea Selatan tergolong jarang terjadi di panggung internasional. Berdasarkan catatan data, kedua tim terakhir kali bertemu pada laga persahabatan tahun 2020 lalu di Austria.

Tanggal Pertandingan Skor Ajang 15/11/2020 Austria vs Korea Selatan 2 - 1 Friendly Match

Dalam pertemuan terakhir tersebut, Austria berhasil unggul tipis atas Taegeuk Warriors. Namun, kekuatan Korea Selatan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan semakin matangnya para pemain mereka yang merumput di liga-liga top Eropa.

Analisis Kekuatan Tim

Austria: Dominasi Fisik dan High-Pressing

Di bawah arahan Ralf Rangnick, Austria bertransformasi menjadi tim yang sangat disiplin dalam melakukan pressing tinggi. Pemain kunci seperti Marcel Sabitzer dan Konrad Laimer menjadi motor di lini tengah yang bertugas memutus aliran bola lawan sekaligus menginisiasi serangan balik cepat.

Korea Selatan: Kecepatan dan Transisi Maut

Korea Selatan tetap mengandalkan kecepatan sayap mereka. Kapten Son Heung-min masih menjadi ancaman utama bagi lini pertahanan lawan. Selain itu, regenerasi di sektor tengah yang kian solid membuat Korea Selatan mampu bermain lebih sabar dalam membongkar pertahanan lawan yang rapat.

Prediksi Susunan Pemain

Austria (4-2-3-1): Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, Maximilian Wöber, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, Patrick Wimmer; Michael Gregoritsch.

Korea Selatan (4-3-3): Jo Hyeon-woo; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Kim Jin-su; Hwang In-beom, Park Yong-woo, Lee Kang-in; Son Heung-min, Cho Gue-sung, Hwang Hee-chan.

Statistik Kunci

Austria belum terkalahkan dalam 3 laga kandang terakhir mereka di semua kompetisi.

Korea Selatan mencatatkan rata-rata penguasaan bola sebesar 58% dalam lima pertandingan terakhir di level Asia.

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Austria.

Prediksi Skor: Austria 1-1 Korea Selatan

Laga ini diprediksi akan berakhir imbang. Austria unggul dalam penguasaan lini tengah, namun kecepatan transisi Korea Selatan berpotensi merepotkan barisan pertahanan tuan rumah yang sering bermain dengan garis pertahanan tinggi. (Z-4)