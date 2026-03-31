Preview Pertandingan Persahabatan: Amerika Serikat vs Portugal, Ambisi Dua Kekuatan Lintas Benua

Timnas Portugal

Pertandingan persahabatan internasional tingkat tinggi akan tersaji pada jeda internasional pekan ini. Tim Nasional Amerika Serikat akan menjamu kekuatan besar Eropa, Portugal, dalam sebuah laga pemanasan yang krusial menjelang turnamen besar di tahun 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026 pukul 06.00 WIB di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat.

Ambisi Dua Kekuatan Lintas Benua

Amerika Serikat, yang bertindak sebagai tuan rumah, terus berupaya mematangkan skuat muda mereka. Di bawah arahan taktis yang disiplin, The Stars & Stripes ingin membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim elit dunia. Sementara itu, Portugal datang dengan skuat bertabur bintang yang memadukan pemain veteran berpengalaman dengan talenta muda yang tengah naik daun di kancah Eropa.

Head to Head: Amerika Serikat vs Portugal

Pertemuan antara Amerika Serikat dan Portugal selalu menyajikan drama yang menarik. Berikut adalah catatan pertemuan terakhir kedua tim di kompetisi resmi maupun persahabatan:

Tanggal Kompetisi Skor 14/11/2017 Persahabatan Portugal 1-1 Amerika Serikat 22/06/2014 Piala Dunia 2014 Amerika Serikat 2-2 Portugal 05/06/2002 Piala Dunia 2002 Amerika Serikat 3-2 Portugal

Berdasarkan data di atas, Amerika Serikat memiliki catatan yang cukup solid saat berhadapan dengan Portugal. Dalam tiga pertemuan terakhir, AS belum pernah kalah dari Selecao das Quinas dengan raihan satu kemenangan dan dua kali hasil imbang.

Prediksi Susunan Pemain

Amerika Serikat (4-3-3): Matt Turner; Sergino Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Timothy Weah.

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Goncalo Ramos.

Analisis Pertandingan

Portugal diprediksi akan mendominasi penguasaan bola dengan kreativitas Bruno Fernandes dan Bernardo Silva di lini tengah. Namun, Amerika Serikat dikenal memiliki transisi cepat yang sangat mematikan melalui kecepatan Christian Pulisic dan Timothy Weah di sektor sayap.

Laga ini juga menjadi panggung bagi para pelatih untuk melakukan eksperimen taktik. Portugal mungkin akan mencoba beberapa formasi berbeda di babak kedua, sementara Amerika Serikat akan memanfaatkan dukungan penuh publik tuan rumah untuk menekan sejak menit awal. Prediksi Skor: Amerika Serikat 1-2 Portugal. (Z-4)