Preview Pertandingan Persahabatan: Amerika Serikat vs Portugal, Ambisi Dua Kekuatan Lintas Benua

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Pertandingan persahabatan internasional tingkat tinggi akan tersaji pada jeda internasional pekan ini. Tim Nasional Amerika Serikat akan menjamu kekuatan besar Eropa, Portugal, dalam sebuah laga pemanasan yang krusial menjelang turnamen besar di tahun 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026 pukul 06.00 WIB di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat.
Amerika Serikat, yang bertindak sebagai tuan rumah, terus berupaya mematangkan skuat muda mereka. Di bawah arahan taktis yang disiplin, The Stars & Stripes ingin membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim elit dunia. Sementara itu, Portugal datang dengan skuat bertabur bintang yang memadukan pemain veteran berpengalaman dengan talenta muda yang tengah naik daun di kancah Eropa.
Pertemuan antara Amerika Serikat dan Portugal selalu menyajikan drama yang menarik. Berikut adalah catatan pertemuan terakhir kedua tim di kompetisi resmi maupun persahabatan:
|Tanggal
|Kompetisi
|Skor
|14/11/2017
|Persahabatan
|Portugal 1-1 Amerika Serikat
|22/06/2014
|Piala Dunia 2014
|Amerika Serikat 2-2 Portugal
|05/06/2002
|Piala Dunia 2002
|Amerika Serikat 3-2 Portugal
Berdasarkan data di atas, Amerika Serikat memiliki catatan yang cukup solid saat berhadapan dengan Portugal. Dalam tiga pertemuan terakhir, AS belum pernah kalah dari Selecao das Quinas dengan raihan satu kemenangan dan dua kali hasil imbang.
Amerika Serikat (4-3-3): Matt Turner; Sergino Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Timothy Weah.
Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Goncalo Ramos.
Portugal diprediksi akan mendominasi penguasaan bola dengan kreativitas Bruno Fernandes dan Bernardo Silva di lini tengah. Namun, Amerika Serikat dikenal memiliki transisi cepat yang sangat mematikan melalui kecepatan Christian Pulisic dan Timothy Weah di sektor sayap.
Laga ini juga menjadi panggung bagi para pelatih untuk melakukan eksperimen taktik. Portugal mungkin akan mencoba beberapa formasi berbeda di babak kedua, sementara Amerika Serikat akan memanfaatkan dukungan penuh publik tuan rumah untuk menekan sejak menit awal. Prediksi Skor: Amerika Serikat 1-2 Portugal. (Z-4)
