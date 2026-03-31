Preview Pertandingan Persahabatan: Spanyol vs Mesir, Uji Nyali La Roja Hadapi Kekuatan Afrika

Timnas Spanyol(Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Pertandingan persahabatan internasional yang mempertemukan raksasa Eropa, Spanyol, melawan kekuatan utama Afrika, Mesir, akan tersaji pada Rabu, 1 April 2026 pukul 02.00 WIB. Laga ini diprediksi akan menjadi ajang pemanasan krusial bagi kedua tim sebelum menatap turnamen besar di tahun 2026.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Santiago Bernabéu, Madrid, Spanyol. Bermain di hadapan pendukung sendiri, La Roja tentu difavoritkan, namun Mesir yang dikenal dengan pertahanan solid dan serangan balik cepat tidak bisa dipandang sebelah mata.

Head to Head Spanyol vs Mesir

Secara historis, pertemuan antara tim nasional senior Spanyol dan Mesir tergolong jarang terjadi. Sebagian besar pertemuan kedua negara terjadi di level kelompok umur (Olimpiade atau Piala Dunia U-20). Berikut adalah catatan pertemuan terakhir mereka:

Tanggal Ajang Skor 03 Juni 2006 Persahabatan Spanyol 2-0 Mesir 22 Juli 2021 Olimpiade Tokyo (U-23) Mesir 0-0 Spanyol

Pertemuan terakhir di level senior terjadi pada tahun 2006, di mana Spanyol berhasil menang 2-0 lewat gol Raul Gonzalez dan Jose Antonio Reyes. Sementara itu, pertemuan kompetitif terbaru di level Olimpiade 2021 berakhir imbang tanpa gol, menunjukkan bahwa Mesir memiliki kapabilitas untuk meredam dominasi penguasaan bola Spanyol.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Spanyol di bawah asuhan pelatih saat ini terus mengandalkan filosofi tiki-taka modern dengan integrasi pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal dan Gavi yang kini semakin matang di tahun 2026. Fokus utama Spanyol adalah memantapkan lini serang yang terkadang masih kesulitan membongkar low-block lawan.

Di sisi lain, Mesir tetap mengandalkan kolektivitas tim dengan transisi cepat. Meski beberapa pilar senior mulai memasuki fase akhir karier, regenerasi pemain dari liga domestik Mesir dan mereka yang merumput di Eropa membuat The Pharaohs tetap menjadi lawan yang menyulitkan bagi tim-tim besar dunia.

Statistik Kunci Pertandingan

Kategori Spanyol Mesir Rataan Penguasaan Bola 65% - 70% 35% - 40% Gaya Bermain Positional Attack Counter Attack Pemain Kunci Rodri Omar Marmoush

Kesimpulan dan Prediksi Skor

Spanyol diprediksi akan mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal. Namun, efektivitas di depan gawang akan menjadi penentu. Jika Mesir mampu bertahan dengan disiplin seperti yang mereka tunjukkan di Olimpiade Tokyo, hasil imbang bukanlah hal mustahil. Namun, dengan kualitas kedalaman skuad, Spanyol tetap diunggulkan untuk menang tipis.

Prediksi Skor: Spanyol 2-0 Mesir.

Informasi Pertandingan: