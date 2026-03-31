Preview Pertandingan Persahabatan Inggris vs Jepang: Ujian Berat The Three Lions

STADION Wembley di London akan menjadi saksi pertemuan menarik antara raksasa Eropa, Inggris, melawan kekuatan utama Asia, Jepang, dalam laga persahabatan internasional. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, pukul 01.45 WIB. Bagi kedua tim, laga ini bukan sekadar uji coba biasa, melainkan persiapan krusial menuju putaran final Piala Dunia 2026 yang kian dekat.

Lokasi Pertandingan

Laga ini akan digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Sebagai "Rumah Sepak Bola", Wembley diprediksi akan dipenuhi suporter tuan rumah yang ingin melihat sejauh mana kesiapan skuad asuhan pelatih Inggris dalam menghadapi skema permainan cepat khas tim-tim Asia Timur.

Analisis Head to Head (H2H) Inggris vs Jepang

Secara historis, Inggris dan Jepang jarang bertemu di kompetisi resmi maupun laga persahabatan. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa The Three Lions selalu kesulitan saat menghadapi disiplin tinggi para pemain Jepang. Berikut adalah ringkasan pertemuan terakhir keduanya:

Tanggal Ajang Skor 30 Mei 2010 Persahabatan Internasional Inggris 2-1 Jepang 01 Juni 2004 FA Summer Tournament Inggris 1-1 Jepang 03 Juni 1995 Umbro Cup Inggris 2-1 Jepang

Dari catatan di atas, Inggris memang unggul tipis, namun Jepang selalu mampu mencetak gol dan memberikan perlawanan sengit. Di tahun 2026 ini, kekuatan Jepang telah berkembang pesat dengan mayoritas pemain inti yang merumput di liga-liga top Eropa seperti Bundesliga dan Premier League.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Inggris: Tuan rumah diprediksi akan menurunkan kombinasi pemain senior dan talenta muda berbakat. Fokus utama Inggris adalah memperkuat lini pertahanan dari serangan balik cepat. Nama-nama seperti Jude Bellingham dan Bukayo Saka diprediksi tetap menjadi motor serangan utama.

Jepang: Samurai Biru datang dengan modal kepercayaan diri tinggi. Gaya main high-pressing dan transisi kilat menjadi senjata utama mereka. Pemain seperti Takefusa Kubo dan Kaoru Mitoma akan menjadi ancaman nyata bagi full-back Inggris yang sering terlambat turun saat transisi negatif.

Prediksi Susunan Pemain

Inggris (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Mainoo, Bellingham; Saka, Kane, Foden.

Jepang (4-2-3-1): Suzuki; Sugawara, Itakura, Machida, Ito; Endo, Morita; Kubo, Minamino, Mitoma; Ueda.

Statistik Kunci Menjelang Laga

Inggris belum terkalahkan dalam 5 laga kandang terakhir mereka di Wembley.

Jepang memiliki rata-rata penguasaan bola sebesar 58% dalam kualifikasi zona Asia terakhir.

Ketiga pertemuan terakhir kedua tim selalu berakhir dengan margin gol yang tidak lebih dari satu.

Kesimpulan dan Prediksi Skor

Pertandingan ini akan menjadi adu taktik antara kekuatan fisik dan set-piece Inggris melawan kelincahan dan kolektivitas Jepang. Inggris diunggulkan karena faktor tuan rumah, namun Jepang sangat berpotensi memaksakan hasil imbang jika The Three Lions lengah di lini tengah.

Prediksi Skor: Inggris 2-1 Jepang (Z-4)