Preview Pertandingan Persahabatan Inggris vs Jepang: Ujian Berat The Three Lions

Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
STADION Wembley di London akan menjadi saksi pertemuan menarik antara raksasa Eropa, Inggris, melawan kekuatan utama Asia, Jepang, dalam laga persahabatan internasional. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, pukul 01.45 WIB. Bagi kedua tim, laga ini bukan sekadar uji coba biasa, melainkan persiapan krusial menuju putaran final Piala Dunia 2026 yang kian dekat.
Laga ini akan digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Sebagai "Rumah Sepak Bola", Wembley diprediksi akan dipenuhi suporter tuan rumah yang ingin melihat sejauh mana kesiapan skuad asuhan pelatih Inggris dalam menghadapi skema permainan cepat khas tim-tim Asia Timur.
Secara historis, Inggris dan Jepang jarang bertemu di kompetisi resmi maupun laga persahabatan. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa The Three Lions selalu kesulitan saat menghadapi disiplin tinggi para pemain Jepang. Berikut adalah ringkasan pertemuan terakhir keduanya:
|Tanggal
|Ajang
|Skor
|30 Mei 2010
|Persahabatan Internasional
|Inggris 2-1 Jepang
|01 Juni 2004
|FA Summer Tournament
|Inggris 1-1 Jepang
|03 Juni 1995
|Umbro Cup
|Inggris 2-1 Jepang
Dari catatan di atas, Inggris memang unggul tipis, namun Jepang selalu mampu mencetak gol dan memberikan perlawanan sengit. Di tahun 2026 ini, kekuatan Jepang telah berkembang pesat dengan mayoritas pemain inti yang merumput di liga-liga top Eropa seperti Bundesliga dan Premier League.
Inggris: Tuan rumah diprediksi akan menurunkan kombinasi pemain senior dan talenta muda berbakat. Fokus utama Inggris adalah memperkuat lini pertahanan dari serangan balik cepat. Nama-nama seperti Jude Bellingham dan Bukayo Saka diprediksi tetap menjadi motor serangan utama.
Jepang: Samurai Biru datang dengan modal kepercayaan diri tinggi. Gaya main high-pressing dan transisi kilat menjadi senjata utama mereka. Pemain seperti Takefusa Kubo dan Kaoru Mitoma akan menjadi ancaman nyata bagi full-back Inggris yang sering terlambat turun saat transisi negatif.
Inggris (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Mainoo, Bellingham; Saka, Kane, Foden.
Jepang (4-2-3-1): Suzuki; Sugawara, Itakura, Machida, Ito; Endo, Morita; Kubo, Minamino, Mitoma; Ueda.
Pertandingan ini akan menjadi adu taktik antara kekuatan fisik dan set-piece Inggris melawan kelincahan dan kolektivitas Jepang. Inggris diunggulkan karena faktor tuan rumah, namun Jepang sangat berpotensi memaksakan hasil imbang jika The Three Lions lengah di lini tengah.
Prediksi Skor: Inggris 2-1 Jepang (Z-4)
Bermain di depan pendukung sendiri, tim asuhan pelatih mereka saat ini diprediksi akan mencoba melakukan rotasi pemain untuk menguji kedalaman skuat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved