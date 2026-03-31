Preview Pertandingan Persahabatan: Wales vs Irlandia Utara, Ambisi The Dragons di Kandang Sendiri

Timnas Wales(NICOLAS TUCAT / AFP)

DUEL klasik Britania Raya akan tersaji dalam laga persahabatan internasional saat Wales menjamu Irlandia Utara. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, pukul 01.45 WIB di Cardiff City Stadium, Wales. Meski bertajuk laga persahabatan, tensi tinggi dipastikan tetap menyelimuti pertemuan dua tim yang memiliki sejarah rivalitas panjang ini.

Ambisi The Dragons di Kandang Sendiri

Wales, yang dijuluki The Dragons, menatap laga ini sebagai ajang pemanasan krusial sebelum memasuki kompetisi resmi di tahun 2026. Bermain di depan pendukung sendiri, tim asuhan pelatih mereka saat ini diprediksi akan mencoba melakukan rotasi pemain untuk menguji kedalaman skuat. Fokus utama Wales kemungkinan besar terletak pada efektivitas lini serang yang belakangan menjadi sorotan.

Kesiapan Irlandia Utara Hadapi Tekanan

Di sisi lain, Irlandia Utara datang dengan misi memperbaiki catatan tandang mereka. Tim besutan Michael O'Neill (atau suksesornya di 2026) dikenal dengan pertahanan yang solid dan disiplin taktik yang tinggi. Pertandingan melawan Wales akan menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan pemain muda mereka dalam menghadapi tim dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi.

Head to Head Wales vs Irlandia Utara

Berdasarkan data historis, Wales memiliki keunggulan tipis atas tetangga mereka tersebut. Keunggulan fisik dan kecepatan sayap seringkali menjadi pembeda dalam pertemuan kedua tim. Berikut adalah ringkasan catatan pertemuan terakhir:

Aspek Statistik Keterangan Total Pertemuan 96 Pertandingan Kemenangan Wales 45 Kemenangan Kemenangan Irlandia Utara 27 Kemenangan Hasil Imbang 24 Kali

Pertemuan terakhir yang paling ikonik terjadi di babak 16 besar Euro 2016, di mana Wales berhasil menang tipis 1-0 lewat gol bunuh diri Gareth McAuley. Sejak saat itu, Irlandia Utara selalu kesulitan untuk mencuri kemenangan saat bertandang ke Cardiff.

Statistik Kunci dan Prediksi Jalannya Laga

Wales diprediksi akan mendominasi penguasaan bola (possession) di angka 55-60%. Mengandalkan transisi cepat dari sektor sayap, tuan rumah akan mencoba membongkar blok rendah yang biasanya diterapkan Irlandia Utara. Sementara itu, tim tamu akan mengandalkan situasi bola mati (set pieces) dan serangan balik sebagai senjata utama.

Prediksi Susunan Pemain

Wales (4-3-3): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Williams; Ampadu, James, Wilson; Johnson, Moore, Dan James.

Irlandia Utara (5-4-1): Peacock-Farrell; Hume, McNair, Ballard, Toal, Lewis; Bradley, Thompson, Charles, Price; Magennis.

Informasi Pertandingan:

Stadion: Cardiff City Stadium, Cardiff, Wales.

Waktu: Rabu, 1 April 2026, Pukul 01.45 WIB.

Pertandingan ini diprediksi akan berakhir dengan skor tipis untuk kemenangan tuan rumah, mengingat dukungan publik Cardiff yang selalu masif dalam mendukung The Dragons. (Z-4)