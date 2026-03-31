Preview Pertandingan Persahabatan: Wales vs Irlandia Utara, Ambisi The Dragons di Kandang Sendiri

DUEL klasik Britania Raya akan tersaji dalam laga persahabatan internasional saat Wales menjamu Irlandia Utara. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, pukul 01.45 WIB di Cardiff City Stadium, Wales. Meski bertajuk laga persahabatan, tensi tinggi dipastikan tetap menyelimuti pertemuan dua tim yang memiliki sejarah rivalitas panjang ini.
Wales, yang dijuluki The Dragons, menatap laga ini sebagai ajang pemanasan krusial sebelum memasuki kompetisi resmi di tahun 2026. Bermain di depan pendukung sendiri, tim asuhan pelatih mereka saat ini diprediksi akan mencoba melakukan rotasi pemain untuk menguji kedalaman skuat. Fokus utama Wales kemungkinan besar terletak pada efektivitas lini serang yang belakangan menjadi sorotan.
Di sisi lain, Irlandia Utara datang dengan misi memperbaiki catatan tandang mereka. Tim besutan Michael O'Neill (atau suksesornya di 2026) dikenal dengan pertahanan yang solid dan disiplin taktik yang tinggi. Pertandingan melawan Wales akan menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan pemain muda mereka dalam menghadapi tim dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi.
Berdasarkan data historis, Wales memiliki keunggulan tipis atas tetangga mereka tersebut. Keunggulan fisik dan kecepatan sayap seringkali menjadi pembeda dalam pertemuan kedua tim. Berikut adalah ringkasan catatan pertemuan terakhir:
|Aspek Statistik
|Keterangan
|Total Pertemuan
|96 Pertandingan
|Kemenangan Wales
|45 Kemenangan
|Kemenangan Irlandia Utara
|27 Kemenangan
|Hasil Imbang
|24 Kali
Pertemuan terakhir yang paling ikonik terjadi di babak 16 besar Euro 2016, di mana Wales berhasil menang tipis 1-0 lewat gol bunuh diri Gareth McAuley. Sejak saat itu, Irlandia Utara selalu kesulitan untuk mencuri kemenangan saat bertandang ke Cardiff.
Wales diprediksi akan mendominasi penguasaan bola (possession) di angka 55-60%. Mengandalkan transisi cepat dari sektor sayap, tuan rumah akan mencoba membongkar blok rendah yang biasanya diterapkan Irlandia Utara. Sementara itu, tim tamu akan mengandalkan situasi bola mati (set pieces) dan serangan balik sebagai senjata utama.
Wales (4-3-3): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Williams; Ampadu, James, Wilson; Johnson, Moore, Dan James.
Irlandia Utara (5-4-1): Peacock-Farrell; Hume, McNair, Ballard, Toal, Lewis; Bradley, Thompson, Charles, Price; Magennis.
Informasi Pertandingan:
Pertandingan ini diprediksi akan berakhir dengan skor tipis untuk kemenangan tuan rumah, mengingat dukungan publik Cardiff yang selalu masif dalam mendukung The Dragons. (Z-4)
