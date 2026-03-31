Hasil Kualifikasi Piala Asia 2027: Update Klasemen dan Daftar Tim Lolos, Indonesia Masuk?

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
PERJALANAN menuju putaran final Piala Asia 2027 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi telah memasuki fase krusial. Sebagai turnamen sepak bola kasta tertinggi di benua kuning, Kualifikasi Piala Asia 2027 menggunakan sistem yang terintegrasi dengan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat persaingan menjadi sangat ketat sejak babak awal.
Hingga tahun 2026 ini, sejumlah tim raksasa Asia telah memastikan diri mengamankan tiket ke Arab Saudi. Artikel ini akan mengulas secara mendalam hasil pertandingan, klasemen terbaru, serta struktur kualifikasi yang menentukan siapa saja yang berhak tampil di putaran final nanti.
Berdasarkan regulasi AFC, tim-tim yang berhasil melaju ke Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia secara otomatis mendapatkan tiket langsung ke putaran final Piala Asia 2027. Berikut adalah daftar negara yang telah mengamankan tempat:
Bagi tim-tim yang gagal menembus Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia, mereka harus berjuang di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Asia. Babak ini terdiri dari 24 tim yang dibagi ke dalam 6 grup (Grup A sampai F). Hanya juara grup yang berhak lolos ke Arab Saudi.
|Grup
|Tim Unggulan
|Status
|A
|India / Vietnam
|Persaingan Ketat
|B
|Thailand / Lebanon
|Perebutan Juara Grup
|C
|Suriah
|Favorit Lolos
Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada Januari/Februari 2027. Ini adalah pertama kalinya Arab Saudi menjadi tuan rumah turnamen sepak bola terbesar di Asia tersebut.
Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2027 setelah berhasil melaju ke Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up Grup F di bawah Irak pada pertengahan 2024 lalu. Sama seperti edisi 2023 di Qatar, jumlah peserta tetap 24 tim nasional yang akan dibagi ke dalam 6 grup di putaran final. (H-4)
