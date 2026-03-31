Hasil Kualifikasi Piala Asia 2027: Update Klasemen dan Daftar Tim Lolos, Indonesia Masuk?

PERJALANAN menuju putaran final Piala Asia 2027 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi telah memasuki fase krusial. Sebagai turnamen sepak bola kasta tertinggi di benua kuning, Kualifikasi Piala Asia 2027 menggunakan sistem yang terintegrasi dengan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat persaingan menjadi sangat ketat sejak babak awal.

Hingga tahun 2026 ini, sejumlah tim raksasa Asia telah memastikan diri mengamankan tiket ke Arab Saudi. Artikel ini akan mengulas secara mendalam hasil pertandingan, klasemen terbaru, serta struktur kualifikasi yang menentukan siapa saja yang berhak tampil di putaran final nanti.

Daftar Tim yang Sudah Resmi Lolos ke Piala Asia 2027

Berdasarkan regulasi AFC, tim-tim yang berhasil melaju ke Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia secara otomatis mendapatkan tiket langsung ke putaran final Piala Asia 2027. Berikut adalah daftar negara yang telah mengamankan tempat:

Tuan Rumah: Arab Saudi

Arab Saudi Grup A-I (Lolos via Putaran 2 Kualifikasi Pildun): Australia Irak Iran Uzbekistan Qatar Uni Emirat Arab Jepang Korea Selatan Oman Indonesia Yordania Tiongkok Palestina Bahrain Korea Utara Kirgizstan Kuwait



Catatan Penting: Total akan ada 24 tim yang berlaga di Piala Asia 2027. Sebanyak 18 tim diambil dari Putaran 2 Kualifikasi Piala Dunia, sementara 6 tiket tersisa diperebutkan melalui Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Asia.

Update Klasemen Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027

Bagi tim-tim yang gagal menembus Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia, mereka harus berjuang di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Asia. Babak ini terdiri dari 24 tim yang dibagi ke dalam 6 grup (Grup A sampai F). Hanya juara grup yang berhak lolos ke Arab Saudi.

Grup Tim Unggulan Status A India / Vietnam Persaingan Ketat B Thailand / Lebanon Perebutan Juara Grup C Suriah Favorit Lolos

Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada Januari/Februari 2027. Ini adalah pertama kalinya Arab Saudi menjadi tuan rumah turnamen sepak bola terbesar di Asia tersebut.

Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2027 setelah berhasil melaju ke Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up Grup F di bawah Irak pada pertengahan 2024 lalu. Sama seperti edisi 2023 di Qatar, jumlah peserta tetap 24 tim nasional yang akan dibagi ke dalam 6 grup di putaran final. (H-4)