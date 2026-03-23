Inter vs Fiorentina, Nerazzuri Kehilangan Agresivitas Meski Masih Unggul di Puncak Klasemen Serie A

Inter vs Fiorentina(Instagram/@inter)

INTER Milan gagal menjauh di puncak klasemen Serie A atau Liga Italia setelah ditahan 1-1 dalam laga Inter vs Fiorentina. Sementara Como menjaga asa tampil di Liga Champions usai menghancurkan Pisa 5-0.

Inter Milan harus puas dengan satu poin setelah bermain imbang 1-1 di markas Fiorentina, Senin (23/3), hasil yang memangkas keunggulan mereka di puncak klasemen menjadi enam poin.

Gol Cher Ndour pada menit ke-77 memastikan Fiorentina mengamankan poin penting dalam upaya mereka menjauh dari zona degradasi sekaligus memperlambat langkah Inter menuju gelar liga ke-21.

Fiorentina kini unggul dua poin dari zona merah setelah tampil impresif di Florence. Penampilan tersebut semakin menonjol mengingat mereka sempat tertinggal cepat melalui gol Pio Esposito pada menit pertama.

"Kami tidak menampilkan performa terbaik dan kami tidak dalam kondisi terbaik, tetapi kami unggul enam poin sehingga semuanya masih ada di tangan kami," ujar asisten pelatih Inter Aleksandar Kolarov dikutip dari AFP.

"Kami sedikit kehilangan agresivitas dan kejernihan, mungkin karena kelelahan dari semua pertandingan yang telah kami jalani," imbuhnya.

Gol Esposito menjadi yang kesembilan dalam musim debutnya bersama Inter, berawal dari umpan silang akurat Nicolo Barella.

Situasi itu menjadi kabar positif bagi tim nasional Italia yang akan menghadapi Irlandia Utara pada Kamis dalam semifinal play-off Piala Dunia.

Penyerang berusia 20 tahun itu berpeluang tampil bersama Gli Azzurri yang berusaha menghindari kegagalan lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sementara itu, Moise Kean tampil aktif bersama Fiorentina setelah pulih dari cedera.

Namun, Kean belum tajam di depan gawang. Ia gagal memanfaatkan umpan tarik Marco Brescianini pada menit ke-29 dan gol jarak dekatnya dianulir karena offside.

Inter beruntung memanfaatkan kegagalan Fiorentina dalam penyelesaian akhir, tetapi tim asuhan Cristian Chivu hanya meraih dua poin dari tiga pertandingan terakhir. Situasi ini membuka peluang bagi pesaing terdekat, AC Milan, kembali masuk dalam perburuan gelar.

Di pertandingan lain, Como tampil dominan dengan kemenangan telak 5-0 atas Pisa. Assane Diao membuka keunggulan pada menit ketujuh, disusul gol dari Tasos Douvikas, Martin Baturina, Nico Paz, dan Maximo Perrone.

Kemenangan tersebut menjadi yang kelima secara beruntun bagi Como di Serie A. Tim asuhan Cesc Fabregas kini menempati posisi keempat dan unggul tiga poin atas Juventus di peringkat kelima serta AS Roma di posisi keenam.

Roma sendiri menang tipis 1-0 atas Lecce melalui gol perdana Robinio Vaz, menjaga peluang mereka untuk finis di empat besar sekaligus mendorong Lecce ke zona degradasi menggantikan Cremonese.

Sebelum laga di Como dimulai, dilakukan mengheningkan cipta selama satu menit yang disertai tepuk tangan suporter untuk menghormati pemilik bersama klub, Michael Hartono, yang wafat pada usia 86 tahun, Kamis (20/3).

Hartono bersama saudaranya Robert, pemilik perusahaan rokok Djarum yang didirikan ayah mereka pada 1950-an, mengakuisisi Como pada 2019 saat klub tersebut masih berlaga di divisi ketiga Italia.

Como tampil terlalu kuat bagi Pisa yang berpeluang besar kembali terdegradasi ke Serie B setelah promosi musim lalu. Pisa saat ini berada di dasar klasemen, terpaut sembilan poin dari Cremonese yang berada tepat di luar zona degradasi. (H-4)