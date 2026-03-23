Inter vs Fiorentina, Nerazzuri Kehilangan Agresivitas Meski Masih Unggul di Puncak Klasemen Serie A

INTER Milan gagal menjauh di puncak klasemen Serie A atau Liga Italia setelah ditahan 1-1 dalam laga Inter vs Fiorentina. Sementara Como menjaga asa tampil di Liga Champions usai menghancurkan Pisa 5-0.
Inter Milan harus puas dengan satu poin setelah bermain imbang 1-1 di markas Fiorentina, Senin (23/3), hasil yang memangkas keunggulan mereka di puncak klasemen menjadi enam poin.
Gol Cher Ndour pada menit ke-77 memastikan Fiorentina mengamankan poin penting dalam upaya mereka menjauh dari zona degradasi sekaligus memperlambat langkah Inter menuju gelar liga ke-21.
Fiorentina kini unggul dua poin dari zona merah setelah tampil impresif di Florence. Penampilan tersebut semakin menonjol mengingat mereka sempat tertinggal cepat melalui gol Pio Esposito pada menit pertama.
"Kami tidak menampilkan performa terbaik dan kami tidak dalam kondisi terbaik, tetapi kami unggul enam poin sehingga semuanya masih ada di tangan kami," ujar asisten pelatih Inter Aleksandar Kolarov dikutip dari AFP.
"Kami sedikit kehilangan agresivitas dan kejernihan, mungkin karena kelelahan dari semua pertandingan yang telah kami jalani," imbuhnya.
Gol Esposito menjadi yang kesembilan dalam musim debutnya bersama Inter, berawal dari umpan silang akurat Nicolo Barella.
Situasi itu menjadi kabar positif bagi tim nasional Italia yang akan menghadapi Irlandia Utara pada Kamis dalam semifinal play-off Piala Dunia.
Penyerang berusia 20 tahun itu berpeluang tampil bersama Gli Azzurri yang berusaha menghindari kegagalan lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sementara itu, Moise Kean tampil aktif bersama Fiorentina setelah pulih dari cedera.
Namun, Kean belum tajam di depan gawang. Ia gagal memanfaatkan umpan tarik Marco Brescianini pada menit ke-29 dan gol jarak dekatnya dianulir karena offside.
Inter beruntung memanfaatkan kegagalan Fiorentina dalam penyelesaian akhir, tetapi tim asuhan Cristian Chivu hanya meraih dua poin dari tiga pertandingan terakhir. Situasi ini membuka peluang bagi pesaing terdekat, AC Milan, kembali masuk dalam perburuan gelar.
Di pertandingan lain, Como tampil dominan dengan kemenangan telak 5-0 atas Pisa. Assane Diao membuka keunggulan pada menit ketujuh, disusul gol dari Tasos Douvikas, Martin Baturina, Nico Paz, dan Maximo Perrone.
Kemenangan tersebut menjadi yang kelima secara beruntun bagi Como di Serie A. Tim asuhan Cesc Fabregas kini menempati posisi keempat dan unggul tiga poin atas Juventus di peringkat kelima serta AS Roma di posisi keenam.
Roma sendiri menang tipis 1-0 atas Lecce melalui gol perdana Robinio Vaz, menjaga peluang mereka untuk finis di empat besar sekaligus mendorong Lecce ke zona degradasi menggantikan Cremonese.
Sebelum laga di Como dimulai, dilakukan mengheningkan cipta selama satu menit yang disertai tepuk tangan suporter untuk menghormati pemilik bersama klub, Michael Hartono, yang wafat pada usia 86 tahun, Kamis (20/3).
Hartono bersama saudaranya Robert, pemilik perusahaan rokok Djarum yang didirikan ayah mereka pada 1950-an, mengakuisisi Como pada 2019 saat klub tersebut masih berlaga di divisi ketiga Italia.
Como tampil terlalu kuat bagi Pisa yang berpeluang besar kembali terdegradasi ke Serie B setelah promosi musim lalu. Pisa saat ini berada di dasar klasemen, terpaut sembilan poin dari Cremonese yang berada tepat di luar zona degradasi. (H-4)
Pelatih Inter Milan Cristian Chivu mengakui timnya kesulitan menembus pertahanan AC Milan setelah kalah 0-1 pada Derby Milan vs Inter namun hasil itu tak banyak mengubah gelar Liga Italia
Allegri mengungkapkan gol Pervis Estupinan dalam kemenangan AC Milan atas Inter Milan menilai Inter sebagai favorit kuat juara Serie A Liga Italia musim ini.
INTER Milan membuktikan ketangguhannya di kancah domestik dengan membungkam Genoa 2-0 di Liga Italia Serie A, Minggu (1/3) dan kini berada di puncak klasemen Liga Italia.
Federico Dimarco menargetkan gol cepat saat Inter Milan menghadapi Bodo/Glimt di leg kedua play-off 16 besar Liga Champions. Nerazzurri wajib menang tiga gol untuk membalikkan agregat 1-3.
AC Milan gagal mengamankan poin penuh saat menjamu Como dalam lanjutan Serie A Liga Italia di Stadion San Siro, Kamis (19/2). Skor imbang 1-1 memaksa kedua tim berbagi angka
Como tampil perkasa dengan melibas Pisa 5-0 di Serie A. Kemenangan ini membawa anak asuh Cesc Fabregas unggul tiga poin dari Juventus di klasemen.
Lazio sukses memetik kemenangan ketiga beruntun di Serie A usai mengalahkan Bologna. Kenneth Taylor borong dua gol, sementara kiper muda Edoardo Motta tepis penalti.
AS Roma akhirnya kembali ke jalur kemenangan usai menumbangkan Lecce 1-0. Gol perdana Robinio Vaz dan aksi heroik Mario Hermoso jadi kunci poin penuh.
Inter Milan kembali meraih hasil imbang 1-1 saat menjamu Fiorentina. Gol cepat Francesco Pio Esposito dibalas oleh Cher Ndour, membuat selisih poin di puncak menipis.
Davide Zappacosta menjadi pahlawan kemenangan Atalanta atas Hellas Verona. Laga ini juga menjadi momen bersejarah bagi Marten de Roon yang memecahkan rekor penampilan klub.
