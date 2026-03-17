Headline
Seruan Presiden Ditanggapi Positif

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Finalissima Batal, Spanyol Alihkan Uji Coba Lawan Serbia

Dhika Kusuma Winata
17/3/2026 19:09
Finalissima Batal, Spanyol Alihkan Uji Coba Lawan Serbia
Finalissima(Dok.Finalissima)

TIMNAS Spanyol mengalihkan agenda uji coba dengan menghadapi Serbia pada 27 Maret. Keputusan itu diambil lantaran laga Finalissima Spanyol vs Argentina resmi dibatalkan.

Pertandingan persahabatan Spanyol vs Serbia akan digelar di Estadio de la Ceramica yang merupakan markas Villarreal. Federasi sepak bola Spanyol menyebut laga melawan Serbia akan menjadi uji coba jelang Piala Dunia 2026.

“Tim nasional akan bertolak ke Castellon untuk menghadapi tim Balkan dalam pertandingan yang menantang,” demikian pernyataan resmi federasi Spanyol.

Baca juga : Konflik Timur Tengah Memanas, Finalissima 2026 Terancam Pindah ke Eropa

Sebelumnya, Spanyol dijadwalkan bertemu Argentina yang diperkuat Lionel Messi di Doha. Namun, situasi keamanan di kawasan Timur Tengah menyusul perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran pada membuat rencana tersebut dibatalkan.

Ajang itu sedianya mempertemukan juara Copa America dan kampiun Piala Eropa. UEFA menyatakan Argentina tidak menyetujui berbagai opsi alternatif yang diajukan, baik terkait lokasi maupun jadwal, sehingga laga Finalissima akhirnya tidak dapat digelar. 

Selain itu, Spanyol juga semula dijadwalkan menghadapi Mesir dalam laga uji coba pada 30 Maret di Qatar. 

Namun, laporan media Spanyol menyebut pertandingan tersebut kemungkinan tetap berlangsung dengan perubahan lokasi ke Spanyol serta penyesuaian jadwal.

Di bawah arahan Luis de la Fuente, Spanyol kini tengah mematangkan persiapan menuju Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.  Status sebagai juara Euro 2024 membuat La Roja menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar dunia. (AFP/H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved