Finalissima Batal, Spanyol Alihkan Uji Coba Lawan Serbia

Headline
TIMNAS Spanyol mengalihkan agenda uji coba dengan menghadapi Serbia pada 27 Maret. Keputusan itu diambil lantaran laga Finalissima Spanyol vs Argentina resmi dibatalkan.
Pertandingan persahabatan Spanyol vs Serbia akan digelar di Estadio de la Ceramica yang merupakan markas Villarreal. Federasi sepak bola Spanyol menyebut laga melawan Serbia akan menjadi uji coba jelang Piala Dunia 2026.
“Tim nasional akan bertolak ke Castellon untuk menghadapi tim Balkan dalam pertandingan yang menantang,” demikian pernyataan resmi federasi Spanyol.
Sebelumnya, Spanyol dijadwalkan bertemu Argentina yang diperkuat Lionel Messi di Doha. Namun, situasi keamanan di kawasan Timur Tengah menyusul perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran pada membuat rencana tersebut dibatalkan.
Ajang itu sedianya mempertemukan juara Copa America dan kampiun Piala Eropa. UEFA menyatakan Argentina tidak menyetujui berbagai opsi alternatif yang diajukan, baik terkait lokasi maupun jadwal, sehingga laga Finalissima akhirnya tidak dapat digelar.
Selain itu, Spanyol juga semula dijadwalkan menghadapi Mesir dalam laga uji coba pada 30 Maret di Qatar.
Namun, laporan media Spanyol menyebut pertandingan tersebut kemungkinan tetap berlangsung dengan perubahan lokasi ke Spanyol serta penyesuaian jadwal.
Di bawah arahan Luis de la Fuente, Spanyol kini tengah mematangkan persiapan menuju Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Status sebagai juara Euro 2024 membuat La Roja menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar dunia. (AFP/H-4)
Arkeolog temukan bukti kekerasan brutal Zaman Besi di Gomolava, Serbia. Makam massal ini berisi puluhan perempuan dan anak-anak korban pembantaian strategis.
Hasil drawing play-off 16 besar Liga Europa 2025/2026. Nottingham Forest vs Fenerbahce, Bologna vs Brann. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk (Lille) akan melawan Crvena Zvezda.
Satu orang terluka dalam penembakan di kamp pro-pemerintah Serbia. Presiden Aleksandar Vucic menyebut insiden itu sebagai serangan teroris.
Polisi Serbia menuduh para tersangka menghasut kebencian di Prancis dan Jerman, dan menyebutkan keterlibatan dinas intelijen asing, kata pihak berwenang.
Bentrok antar kelompok pro dan anti-pemerintahan pecah di Serbia. Polisi mengamankan puluhan orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved