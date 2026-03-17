Finalissima Batal, Spanyol Alihkan Uji Coba Lawan Serbia

Finalissima(Dok.Finalissima)

TIMNAS Spanyol mengalihkan agenda uji coba dengan menghadapi Serbia pada 27 Maret. Keputusan itu diambil lantaran laga Finalissima Spanyol vs Argentina resmi dibatalkan.

Pertandingan persahabatan Spanyol vs Serbia akan digelar di Estadio de la Ceramica yang merupakan markas Villarreal. Federasi sepak bola Spanyol menyebut laga melawan Serbia akan menjadi uji coba jelang Piala Dunia 2026.

“Tim nasional akan bertolak ke Castellon untuk menghadapi tim Balkan dalam pertandingan yang menantang,” demikian pernyataan resmi federasi Spanyol.

Sebelumnya, Spanyol dijadwalkan bertemu Argentina yang diperkuat Lionel Messi di Doha. Namun, situasi keamanan di kawasan Timur Tengah menyusul perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran pada membuat rencana tersebut dibatalkan.

Ajang itu sedianya mempertemukan juara Copa America dan kampiun Piala Eropa. UEFA menyatakan Argentina tidak menyetujui berbagai opsi alternatif yang diajukan, baik terkait lokasi maupun jadwal, sehingga laga Finalissima akhirnya tidak dapat digelar.

Selain itu, Spanyol juga semula dijadwalkan menghadapi Mesir dalam laga uji coba pada 30 Maret di Qatar.

Namun, laporan media Spanyol menyebut pertandingan tersebut kemungkinan tetap berlangsung dengan perubahan lokasi ke Spanyol serta penyesuaian jadwal.

Di bawah arahan Luis de la Fuente, Spanyol kini tengah mematangkan persiapan menuju Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Status sebagai juara Euro 2024 membuat La Roja menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar dunia. (AFP/H-4)