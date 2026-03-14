Preview Napoli vs Lecce: Menguji Keangkeran Maradona

Napoli(Instagram/@officialsscnapoli)

TREN positif akan berusaha diraih Napoli saat pertandingan Napoli vs Lecce dalam laga pekan ke-29 Serie A 2025/2026 di Stadio Diego Armando Maradona, Sabtu (14/3/2026). Tim asuhan Antonio Conte saat ini berada di peringkat ketiga klasemen dan sangat tangguh saat bermain di hadapan pendukung sendiri.

Analisis Pertandingan

I Partenopei mencatatkan rekor luar biasa dengan status tidak terkalahkan di kandang sepanjang musim liga berjalan. Dengan koleksi 56 poin, Napoli fokus mengamankan posisi tiga besar guna memastikan kembali ke kompetisi Liga Champions musim depan. Kemenangan tipis 2-1 atas Torino pekan lalu menunjukkan mentalitas juara yang mulai kembali di bawah arahan Conte.

Sementara itu, Lecce datang sebagai tim underdog yang sedang berjuang menghindari degradasi. Meski baru saja menang atas Cremonese, rekor tandang mereka sangat mengkhawatirkan. Skuad Eusebio Di Francesco diprediksi akan bermain defensif total demi mencuri satu poin di Naples.

Statistik Head-to-Head (H2H)

Tanggal Pertandingan Skor 28/10/2025 Lecce vs Napoli 0-1 03/05/2025 Lecce vs Napoli 0-1 26/10/2024 Napoli vs Lecce 1-0

Prediksi Susunan Pemain

Napoli (4-4-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, Elmas, Politano; Alisson Santos, Rasmus Hojlund.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Nikola Stulic.

Info Tim: Napoli kehilangan kapten Giovanni Di Lorenzo karena cedera lutut. Namun, kembalinya Frank Anguissa dan Kevin De Bruyne ke skuad memberikan tambahan kreativitas di lini tengah.

Prediksi Skor

Napoli diprediksi akan mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Dengan ketajaman Rasmus Hojlund dan dukungan Eljif Elmas, I Partenopei seharusnya tidak kesulitan menembus pertahanan Lecce yang rapuh. Skor akhir 2-0 untuk keunggulan Napoli menjadi prediksi yang paling masuk akal.

