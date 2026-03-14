Hasil Torino vs Parma 4-1: Kemenangan Meyakinkan

Torino mengamankan kemenangan krusial dengan skor telak 4-1 saat menjamu Parma pada pekan ke-29 Liga Italia di Stadion Olimpico Grande Torino, Turin, Jumat (13/3) waktu setempat. Kemenangan ini mempertegas dominasi tuan rumah sekaligus menjauhkan mereka dari ancaman zona degradasi.

Gol kemenangan Torino masing-masing dicetak oleh Giovanni Simeone, Emirhan Ilkhan, dan Duvan Zapata, ditambah satu gol bunuh diri dari pemain Parma, Mandela Keita. Sementara itu, Parma hanya mampu membalas satu gol lewat aksi Mateo Pellegrini.

Ringkasan Pertandingan Torino vs Parma

Torino langsung memperagakan permainan menyerang sejak laga dimulai. Upaya ini membuahkan hasil instan pada menit ke-3. Giovanni Simeone sukses membobol gawang Parma melalui skema serangan cepat, mengubah skor menjadi 1-0.

Baca juga : Preview Serie A: Torino vs Parma, Misi Roberto D'Aversa Hadapi Sang Mantan

Parma merespons ketertinggalan tersebut dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, pada menit ke-20, umpan silang akurat Gabriel Strefezza berhasil dikonversikan menjadi gol melalui sundulan Mateo Pellegrini. Skor imbang 1-1 bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki paruh kedua, Torino tampil lebih klinis. Pada menit ke-55, Emirhan Ilkhan membawa Il Toro kembali unggul setelah memaksimalkan umpan dari Che Adams. Hanya berselang dua menit, tekanan bertubi-tubi Torino memaksa gelandang Parma, Mandela Keita, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-57.

Menjelang peluit panjang, Duvan Zapata menyempurnakan kemenangan Torino menjadi 4-1 di menit ke-90+1 setelah memanfaatkan assist dari Sandro Kulenovic.

Baca juga : Milan vs Inter : Chivu Akui Timmnya Kesulitan Bongkar Pertahanan Rossoneri

Statistik Pertandingan

Aspek Statistik Torino Parma Skor Akhir 4 1 Pencetak Gol G. Simeone (3'), E. Ilkhan (55'), M. Keita (57' GBD), D. Zapata (90+1') M. Pellegrini (20')

Posisi Klasemen Terbaru

Kemenangan ini membuat Torino merangkak naik ke peringkat ke-13 klasemen sementara Liga Italia dengan raihan 33 poin dari 29 pertandingan. Hasil ini membuat mereka kini unggul sembilan poin dari zona degradasi.

Di sisi lain, Parma harus tertahan di posisi ke-12 klasemen sementara dengan 34 poin dari 29 laga. Meski kalah, Parma masih memiliki jarak aman 10 poin dari zona merah, namun posisi mereka kini terancam oleh Torino yang hanya terpaut satu poin di bawah mereka.

Susunan Pemain:

Torino: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilkhan, Sosa; Simeone, Che Adams (Cadangan: Duvan Zapata, Sandro Kulenovic).

Parma: Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Keita, Bernabe; Man, Sohm, Strefezza; Pellegrini. (Ant/E-4)