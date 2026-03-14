Hasil Torino vs Parma 4-1: Kemenangan Meyakinkan

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Torino mengamankan kemenangan krusial dengan skor telak 4-1 saat menjamu Parma pada pekan ke-29 Liga Italia di Stadion Olimpico Grande Torino, Turin, Jumat (13/3) waktu setempat. Kemenangan ini mempertegas dominasi tuan rumah sekaligus menjauhkan mereka dari ancaman zona degradasi.
Gol kemenangan Torino masing-masing dicetak oleh Giovanni Simeone, Emirhan Ilkhan, dan Duvan Zapata, ditambah satu gol bunuh diri dari pemain Parma, Mandela Keita. Sementara itu, Parma hanya mampu membalas satu gol lewat aksi Mateo Pellegrini.
Torino langsung memperagakan permainan menyerang sejak laga dimulai. Upaya ini membuahkan hasil instan pada menit ke-3. Giovanni Simeone sukses membobol gawang Parma melalui skema serangan cepat, mengubah skor menjadi 1-0.
Parma merespons ketertinggalan tersebut dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, pada menit ke-20, umpan silang akurat Gabriel Strefezza berhasil dikonversikan menjadi gol melalui sundulan Mateo Pellegrini. Skor imbang 1-1 bertahan hingga babak pertama usai.
Memasuki paruh kedua, Torino tampil lebih klinis. Pada menit ke-55, Emirhan Ilkhan membawa Il Toro kembali unggul setelah memaksimalkan umpan dari Che Adams. Hanya berselang dua menit, tekanan bertubi-tubi Torino memaksa gelandang Parma, Mandela Keita, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-57.
Menjelang peluit panjang, Duvan Zapata menyempurnakan kemenangan Torino menjadi 4-1 di menit ke-90+1 setelah memanfaatkan assist dari Sandro Kulenovic.
|Aspek Statistik
|Torino
|Parma
|Skor Akhir
|4
|1
|Pencetak Gol
|G. Simeone (3'), E. Ilkhan (55'), M. Keita (57' GBD), D. Zapata (90+1')
|M. Pellegrini (20')
Kemenangan ini membuat Torino merangkak naik ke peringkat ke-13 klasemen sementara Liga Italia dengan raihan 33 poin dari 29 pertandingan. Hasil ini membuat mereka kini unggul sembilan poin dari zona degradasi.
Di sisi lain, Parma harus tertahan di posisi ke-12 klasemen sementara dengan 34 poin dari 29 laga. Meski kalah, Parma masih memiliki jarak aman 10 poin dari zona merah, namun posisi mereka kini terancam oleh Torino yang hanya terpaut satu poin di bawah mereka.
Torino: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilkhan, Sosa; Simeone, Che Adams (Cadangan: Duvan Zapata, Sandro Kulenovic).
Parma: Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Keita, Bernabe; Man, Sohm, Strefezza; Pellegrini. (Ant/E-4)
Pelatih Inter Milan Cristian Chivu mengakui timnya kesulitan menembus pertahanan AC Milan setelah kalah 0-1 pada Derby Milan vs Inter namun hasil itu tak banyak mengubah gelar Liga Italia
Rekap Liga Italia pekan ke-28: Bologna kalah tipis dari Verona. Sementara itu, Lecce dan Fiorentina sukses meraih poin penting untuk menjauhi zona degradasi.
Simak statistik lengkap Jay Idzes saat Sassuolo cukur Verona 3-0. Bek Timnas Indonesia ini catatkan 100% kemenangan duel udara dan rating tinggi.
ASISTEN pelatih Napoli, Cristian Stellini, menegaskan timnya pantas meraih hasil imbang 2-2 melawan Inter Milan di Giuseppe Meazza pada Senin (12/1).
PELATIH Inter Milan Cristian Chivu menilai hasil imbang 2-2 melawan Napoli di Stadion San Siro sebagai hasil yang adil. Ia mengatakan kedua tim sama-sama tampil kuat dan berjuang hingga akhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved