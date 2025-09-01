Lyon vs Marseille, Gol Bunuh Diri Leonardo Balerdi Pastikan Kemenangan Les Gones

Para pemain Lyon melakukan selebrasi usai memastikan kemenangan atas Marseille di laga Ligue 1.(AFP/Olivier CHASSIGNOLE)

LYON meraih kemenangan tipis 1-0 atas Marseille di lanjutan laga Ligue 1, Senin (1/9) dini hari WIB, berkat gol bunuh diri Leonardo Balerdi di menit-menit akhir pertandingan.

Upaya pemain pengganti Lyon, Nicolas Tagliafico, membentur mistar gawang dan kemudian tekanan rekan setimnya, Pavel Šulc, memaksa Balerdi yang panik di garis gawang memasukkan bola ke gawangnya sendiri di menit ke-88.

Sebelumnya, dua gol Lyon dianulir di babak pertama dan Marseille harus kehilangan bek CJ Egan-Riley yang diusir keluar lapangan pada menit ke-29 karena menjatuhkan Malick Fofana saat ia sedang berada di depan gawang.

Tim tamu tampil lebih baik setelah jeda meskipun kekurangan jumlah pemain. Hamed Junior Traoré dan Pierre-Emile Hoejbjerg sama-sama menyia-nyiakan peluang emas bagi Marseille.

Ini adalah kekalahan kedua Marseille dari tiga pertandingan Ligue 1 pada musim ini.

Lyon bermain tanpa pemain bintang Georges Mikautadze, yang dikaitkan dengan kepindahan untuk meringankan situasi keuangan klub.

Juara Prancis tujuh kali itu, Juni lalu, diturunkan ke divisi kedua karena penyimpangan keuangan dan utang yang diperkirakan mencapai 175 juta euro ($203 juta), tetapi mereka berhasil mempertahankan status divisi teratasnya melalui banding.

Berkat kemenangan atas Marseille, Lyon menduduki peringkat kedua klasemen ligue 1 dengan raihan sempurna sembilan poin dari tiga laga, sama dengan raihan Paris Saint-Germain (PSG).

Adapun Marseille berada di peringkat 10 klasemen Ligue 1 usai meraih tiga poin dari tiga laga. (eurosport/Z-1)