Daftar Peraih Penghargaan Piala Kemerdekaan 2025

TURNAMEN Piala Kemerdekaan 2025 resmi berakhir dengan Mali U-17 keluar sebagai juara setelah menyapu bersih kemenangan di seluruh laga. Timnas Indonesia U-17 harus puas menempati posisi runner up disusul Tajikistan yang finis di peringkat ketiga.
Sejumlah penghargaan individu juga diberikan. Penjaga gawang Indonesia U-17, Dafa Al Gasemi, dinobatkan sebagai kiper terbaik berkat performanya sepanjang turnamen.
Sementara itu, gelar top skor jatuh kepada penyerang Mali, N'Djicoura Raymond Bomba. Tak hanya itu, pemain Mali lainnya, Tiemoko Berthe, terpilih sebagai pemain terbaik berkat kontribusi besarnya dalam membawa negaranya meraih trofi.
Timnas Indonesia U-17 menutup perjalanan di Piala Kemerdekaan 2025 dengan status runner up setelah takluk tipis 1-2 dari Mali U-17 pada laga terakhir yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin (18/8) malam.
Walau gagal menutup turnamen dengan kemenangan, Indonesia tetap membawa bekal berharga. Dari tiga pertandingan yang dijalani, skuad asuhan Nova Arianto berhasil mengumpulkan empat poin dan menempati peringkat kedua klasemen akhir.
Mali tampil perkasa dengan menyapu bersih tiga kemenangan untuk memastikan gelar juara. Di bawahnya, Tajikistan menempati urutan ketiga dengan raihan dua poin, sementara Uzbekistan harus puas di dasar klasemen dengan satu poin.
Turnamen tersebut juga memberikan pengalaman berharga bagi Garuda Muda dan menjadi bahan evaluasi penting bagi pelatih Nova Arianto dalam mematangkan persiapan menuju Piala Dunia U-17.
Juara
Mali
Runner Up
Indonesia
Peringkat Tiga
Tajikistan
Kiper Terbaik
Dafa Al Gasemi (Indonesia)
Top Skor
N'Djicoura Raymond Bomba (Mali)
Pemain Terbaik
Tiemoko Berthe (Mali) (H-4)
