Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

Duel Sengit Indonesia vs Uzbekistan U-17, Akankah Berakhir Imbang?

Ferdian Ananda Majni
15/8/2025 19:51
Duel Sengit Indonesia vs Uzbekistan U-17, Akankah Berakhir Imbang?
Duel Sengit Indonesia vs Uzbekistan U-17, Akankah Berakhir Imbang?(Instagram )

TIMNAS Indonesia U-17 tengah berduel dengan Timnas Uzbekistan U-17 pada lanjutan Piala Kemerdekaan 2025. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatra Utara, Jumat (15/8), pukul 19.30 WIB.

Pada laga pembuka, Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan. Sementara itu, Uzbekistan mengalami kekalahan telak 1-5 dari Mali. 

Melawan Tajikistan, skuad Garuda Muda yang dilatih Nova Arianto tampil cukup baik. Mereka sempat unggul dua kali, namun harus puas berbagi poin setelah kebobolan di menit-menit akhir.

Baca juga : Timnas U-17 Indonesia Imbang 2-2 Lawan Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Nova diperkirakan akan melakukan rotasi besar-besaran dalam laga melawan Uzbekistan. 

Hal ini karena ajang Piala Kemerdekaan dijadikan sebagai ajang uji coba untuk persiapan menuju Piala Dunia U-17 2025. Beberapa pemain seperti Noha Pohan, Pandu Aryo dan Djone Alexandre kemungkinan akan mendapat kesempatan bermain.

Uzbekistan sendiri datang dengan status juara Piala Asia U-17 2025. Mereka pernah menyingkirkan tim-tim kuat seperti Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan sebelum takluk dari Mali. Dengan kualitas yang berada di atas Tajikistan, Uzbekistan diprediksi akan menjadi lawan berat bagi Indonesia.

Meski demikian, laga ini berpotensi berakhir imbang jika Indonesia mampu mengulang performa positif seperti saat menghadapi Tajikistan dan meminimalkan kesalahan mendasar di menit-menit akhir. (Fer/I-1)



Editor : Irvan Sihombing
