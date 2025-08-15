Garuda Muda Bungkam Uzbekistan 2-0 di Piala Kemerdekaan 2025

TIMNAS Indonesia U-17.(Dok. Antara)

TIMNAS Indonesia U-17 meraih kemenangan penting atas Uzbekistan U-17 dengan skor 2-0 pada lanjutan Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatra Utara.

Meski kalah dalam penguasaan bola, Garuda Muda memanfaatkan kecepatan untuk menekan pertahanan Uzbekistan. Beberapa peluang tercipta, namun baru pada menit ke-17 gol pembuka lahir lewat aksi impresif Dimas Adi Prasetyo.

Menerima umpan silang dari sisi kanan, Dimas awalnya bersiap menembak dengan kaki kiri. Dia kemudian mengecoh bek dan kiper lawan, memindahkan bola ke kaki kanan lalu menceploskan bola ke gawang kosong.

Uzbekistan sempat mengancam melalui sundulan Laziz Abduraimov. Namun, kapten I Putu Panji sigap menghalau bola di garis gawang dengan kepalanya. Tekanan lawan terus datang, tetapi skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Di paruh kedua, Indonesia tampil lebih tenang dan mampu mengimbangi permainan berbasis penguasaan bola Uzbekistan.

Gol kedua datang pada menit ke-68 lewat tandukan Muhammad Al Gazani. Meski Uzbekistan mencoba bangkit, lini belakang Indonesia yang dipimpin I Putu Panji berhasil menjaga gawang tetap aman hingga peluit akhir berbunyi.

Dengan kemenangan ini, Indonesia U-17 berada di peringkat kedua dengan empat poin dari dua laga, sementara Uzbekistan masih berada di posisi terbawah tanpa poin.

“Saya bisa mencetak gol, dan membawa kemenangan bagi Indonesia,” kata Dimas usai pertandingan.

Dia juga mengungkapkan mimpinya untuk membela timnas senior hingga menembus piala dunia.

"Saya ingin tampil di Piala Dunia dan masuk timnas senior," pungkasnya.

Indonesia: Dafa Al Gasemi; Azizu Milanesta, Dafa Zaidan El Fikri, I Putu Panji, Ida Bagus Putu Cahya, Muhamad Al Gazani; Nazriel Alfaro, Noha Oliver; Aaron Thomas, Dimas Adi, Rafi Rasyiq

Uzbekistan: Olimjo Shamuratov; Abdunabiev Adis, Jakhongirmirzo Uktamboev, Mashhurbek Abdisoliev, Mukhammadaziz Ruziboev, Mukhammadjon Mamatov; Islom Ravshanov, Murodov Mirkomilbek; Akhrorbek Ravshanbekov, Laziz Abruaimov, Tokhirov Khabibuloh. (H-3)~~