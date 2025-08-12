Jadwal Timnas U-17 Indonesia Vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Timnas U-17 Indonesia.(Dok. Antara)

TIMNAS U-17 Indonesia akan memulai perjalanan di Piala Kemerdekaan 2025 dengan menghadapi Tajikistan pada laga pembuka yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (12/8). Pertandingan Timnas Indonesia U-17 Vs Tajikistan itu akan berlangsung pukul 19.30 WIB.

Bagi Garuda Muda, duel ini menjadi ajang uji kemampuan jelang Piala Dunia U-17 2025 pada November mendatang.

Pasalnya, Piala Dunia U-17 bakal menuntut persiapan matang karena Indonesia sendiri berada di Grup H Piala Dunia bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.

Di Piala Kemerdekaan, Tajikistan akan menjadi tantangan sehingga laga diprediksi berlangsung ketat. Sebabnya, Tajikistan termasuk salah satu tim kuat di level Asia dan juga peserta Piala Dunia U-17 tahun ini.

Tajikistan pernah dua kali tampil di Piala Dunia U-17 edisi 2007 dan 2019. Mereka bahkan pernah mencapai hingga babak 16 besar.

Bagi Indonesia, Piala Dunia U-17 2025 akan menjadi partisipasi kedua secara beruntun. Pada edisi 2023, Garuda Muda lolos otomatis sebagai tuan rumah namun terganjal di fase grup.

Laga melawan Tajikistan di Piala Kemerdekaan kali ini bisa menjadi modal untuk menatap tantangan besar di turnamen dunia mendatang.

Selasa, 12 Agustus 2025

Pukul 19.30 WIB

Stadion Utama Sumatera Utara

Live di Indosiar/Vidio

(H-3)