Headline
Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Jadwal Timnas U-17 Indonesia Vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Dhika Kusuma Winata
12/8/2025 14:01
Jadwal Timnas U-17 Indonesia Vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025
Timnas U-17 Indonesia.(Dok. Antara)

TIMNAS U-17 Indonesia akan memulai perjalanan di Piala Kemerdekaan 2025 dengan menghadapi Tajikistan pada laga pembuka yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (12/8). Pertandingan Timnas Indonesia U-17 Vs Tajikistan itu akan berlangsung pukul 19.30 WIB.

Bagi Garuda Muda, duel ini menjadi ajang uji kemampuan jelang Piala Dunia U-17 2025 pada November mendatang.

Pasalnya, Piala Dunia U-17 bakal menuntut persiapan matang karena Indonesia sendiri berada di Grup H Piala Dunia bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.

Baca juga : Jadwal Timnas U-17 Indonesia Vs Tajikistan dan Siaran Langsung Piala Kemerdekaan 2025

Di Piala Kemerdekaan, Tajikistan akan menjadi tantangan sehingga laga diprediksi berlangsung ketat.  Sebabnya, Tajikistan termasuk salah satu tim kuat di level Asia dan juga peserta Piala Dunia U-17 tahun ini.

Tajikistan pernah dua kali tampil di Piala Dunia U-17 edisi 2007 dan 2019. Mereka bahkan pernah mencapai hingga babak 16 besar.

Bagi Indonesia, Piala Dunia U-17 2025 akan menjadi partisipasi kedua secara beruntun. Pada edisi 2023, Garuda Muda lolos otomatis sebagai tuan rumah namun terganjal di fase grup.

Laga melawan Tajikistan di Piala Kemerdekaan kali ini bisa menjadi modal untuk menatap tantangan besar di turnamen dunia mendatang.

Jadwal Indonesia U-17 vs Tajikistan U-17

Selasa, 12 Agustus 2025
Pukul 19.30 WIB
Stadion Utama Sumatera Utara
Live di Indosiar/Vidio

(H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved