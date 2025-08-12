Timnas U-17 Indonesia Imbang 2-2 Lawan Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025

Headline
TIM Nasional U-17 Indonesia harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan pada laga perdana Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Selasa (12/8) malam.
Pertandingan berlangsung sengit dengan Indonesia dua kali unggul namun lawan mampu menyamakan kedudukan.
Di awal laga, Tajikistan sempat membobol gawang Indonesia, namun gol tersebut dianulir wasit akibat posisi offside.
Peluang emas pertama bagi Garuda Muda hadir di menit ke-25 lewat sepakan Fadly Alberto, tetapi kiper Tajikistan berhasil menepis bola.
Gol pembuka akhirnya tercipta di menit ke-34 melalui Mierza Firjatullah. Namun, keunggulan tersebut tak bertahan lama.
Tajikistan menyamakan skor lewat tembakan mendatar Zarifzoda yang tak mampu diantisipasi kiper Indonesia. Babak pertama pun berakhir imbang 1-1.
Memasuki babak kedua, Indonesia kembali memimpin di menit ke-49 berkat sundulan Fadly Alberto. Namun, asa meraih kemenangan pupus menjelang akhir laga.
Ashuralizoda mencetak gol untuk Tajikistan di menit ke-89 yang memaksakan skor kembali sama kuat 2-2 hingga peluit panjang dibunyikan.
Dengan hasil itu, Indonesia meraih satu poin pada laga perdana mereka di ajang Piala Kemerdekaan 2025. (P-4)
