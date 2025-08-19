Timnas Indonesia U-17 Runner Up Piala Kemerdekaan 2025, Mali Angkat Trofi

TIMNAS Indonesia U-17 menutup kiprah di ajang Piala Kemerdekaan 2025 dengan raihan runner up.(Dok. PSSI)

TIMNAS Indonesia U-17 menutup kiprah di ajang Piala Kemerdekaan 2025 dengan menjadi runner up. Hasil itu dicapai skuad Garuda Muda usai kalah tipis 1-2 dari Mali U-17 pada laga pamungkas di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin (18/8) malam.

Meski gagal meraih kemenangan, Garuda Muda tetap membawa modal. Dari tiga pertandingan, Indonesia mengoleksi empat poin dan finis di peringkat kedua.

Mali keluar sebagai juara dengan sembilan poin sedangkan Tajikistan mengakhiri turnamen dengan dua poin dan Uzbekistan berada di posisi juru kunci dengan satu poin.

Baca juga : Garuda Muda Bungkam Uzbekistan 2-0 di Piala Kemerdekaan 2025

Ajang tersebut turut menjadi pengalaman penting bagi timnas U-17 untuk memberikan gambaran bagi pelatih Nova Arianto demi mematangkan persiapan menuju Piala Dunia U-17 mendatang.

Dalam pertandingan tersebut, Mali langsung menunjukkan dominasinya sejak menit awal. Zoumana Ballo membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-22, yang kemudian digandakan oleh Seydou Dembele lewat tembakan jarak jauh sebelas menit berselang.

Indonesia merespons cepat melalui gol Fadly Alberto Hengga di menit ke-37. Sundulannya memanfaatkan lemparan jauh Fabio Azkairawan berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2.

Baca juga : Jadwal Timnas Indonesia U-17 Vs Kuwait U-17 Malam Ini

Setelah gol tersebut, tempo permainan semakin ketat. Mali banyak mengandalkan kecepatan dan kekuatan fisik, sementara skuat asuhan Nova Arianto lebih memilih menunggu dan sesekali melancarkan serangan balik.

Memasuki babak kedua, Nova Arianto melakukan sejumlah rotasi untuk menjaga intensitas, termasuk dengan memasukkan Zahaby Gholy, Ilham Romadona, dan Rafi Rasyiq.

Beberapa peluang sempat tercipta, salah satunya tendangan jarak jauh Rafi pada menit ke-76 yang hanya melayang tipis di atas mistar. Hingga laga usai, skor tetap 2-1 untuk Mali. (Dhk/I-1)