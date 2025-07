Emerson Royal Dilaporkan akan Berlabuh ke Flamengo

Bek AC Milan Emerson Royal(AFP/OSCAR DEL POZO)

PAKAR transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano melaporkan AC Milan akan melepas bek kanan asal Brasil, Emerson Royal, ke klub raksasa Liga Brasil Flamengo.

"Emerson Royal ke Flamengo, here we go! Kesepakatan tercapai dengan AC Milan. Kedua klub kini sedang menuntaskan proses transfer sebesar 9 juta euro," ujar Romano di akun X-nya, dikutip Jumat (25/7).

Flamengo diyakini berhasil membajak transfer Emerson ke klub Liga Turki, Besiktas, yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan verbal untuk

peminjaman dengan opsi pembelian.

Emerson Royal, yang bergabung dengan AC Milan dari Tottenham Hotspur pada musim panas 2024, gagal memenuhi ekspektasi di San Siro.

Pemain berusia 26 tahun ini hanya tampil dalam 26 pertandingan di musim 2024/2025, dengan 22 di antaranya sebagai starter.

Cedera betis pada Januari 2025 dan performa yang kurang konsisten membuatnya kehilangan tempat di bawah asuhan pelatih Massimiliano Allegri, yang lebih memilih pemain muda Alex Jimenez untuk posisi bek kanan.

Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, Flamengo bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan Emerson setelah negosiasi dengan Besiktas gagal.

Klub asal Rio de Janeiro ini telah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain, yang dikabarkan termotivasi untuk pulang ke Brasil guna merebut kembali tempatnya di timnas Brasil di bawah asuhan pelatih Filipe Luis.

Kehadirannya diharapkan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Wesley, bek kanan Flamengo yang akan dijual ke AS Roma seharga 25 juta euro (sekitar Rp479 miliar).

Transfer ini tidak hanya memberikan solusi bagi AC Milan untuk memangkas skuad, tetapi juga memungkinkan Flamengo untuk memperkuat lini pertahanan mereka dengan pemain berpengalaman di level Eropa.

Sementara itu, dana dari penjualan Emerson akan membantu Rossoneri memperkuat skuad untuk menghadapi musim 2025/2026. (Ant/Z-1)