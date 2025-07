Ini Alasan Joao Pedro Enggan Rayakan Gol ke Gawang Fluminense

Penyerang Chelsea Joao Pedro melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Fluminense di semifinal Piala Dunia Antarklub.(AFP/JUAN MABROMATA)

JOAO Pedro mencetak dua gol yang membawa Chelsea melaju ke final Piala Dunia Antarklub 2025 sekaligus memupus harapan Fluminense.

Di partai semifinal di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat (AS), Rabu (9/7) WIB, penyerang anyar the Blues itu mencetak gol di masing-masing babak untuk memastikan kemenangan 2-0 untuk klub Liga Primer Inggris itu.

Perasaan campur aduk dialami Joao Pedro. Brace tersebut menjadi momen emosional baginya yang debut menjadi starter untuk Chelsea. Namun, dia enggan merayakan gol ke gawang klub yang telah membesarkannya.

Joao Pedro memulai karier profesional di Fluminense dan mencatat 36 penampilan di tim utama sebelum hijrah ke Inggris bersama Watford pada 2020.

“Saya punya perasaan campur aduk. Saya minta maaf atas dua gol ini. Tapi ini pekerjaan saya. Saya sedih melihat beberapa pemain yang dulu bermain bersama saya dan staf yang saya kenal merasa kecewa. Melihat mereka sedih sungguh berat, karena saya tahu betapa besarnya mimpi mereka,” ujar Joao Pedro kepada FIFA.

“Saya minta maaf, tapi para pendukung Fluminense tahu betapa saya mencintai klub ini. Saya berharap bisa kembali ke Fluminense suatu hari nanti. Saya tidak tahu masa depan seperti apa, tapi semoga kita bisa bertemu lagi," imbuhnya.

Chelsea tampil dominan. Joao Pedro memecah kebuntuan pada menit ke-18. Gol keduanya tercipta pada menit ke-56. Enzo Fernandez mengirim umpan terobosan yang disambut Joao Pedro dengan sepakan keras.

Joao Pedro menjadi salah satu rekrutan anyar pasukan Enzo Maresca. Pemain Brasil berusia 23 tahun itu baru saja direkrut dari Brighton and Hove Albion dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 60 juta pound sterling.

Dia rela mempersingkat liburannya demi memperkuat Chelsea lebih awal dan sempat tampil dari bangku cadangan saat the Blues.menang atas Palmeiras di perempat final.

Di laga semifinal ini, Joao Pedro turun sebagai starter menggantikan Liam Delap yang tengah menjalani skorsing.

Kemenangan atas Fluminense membuat Chelsea membukukan dua kemenangan beruntun atas wakil Brasil di Piala Dunia Antarklub setelah di perempat final menyingkirkan Palmeiras. Chelsea kini menunggu lawan antara Real Madrid atau PSG di laga final Piala Dunia Antarklub. (Z-1)