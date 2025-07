Chelsea Capai Kata Sepakat dengan Brighton and Hove Albion Soal Transfer Joao Pedro

Penyerang Brighton and Hove Albion Joao Pedro.(Instagram @joaopedro.oficial)

PAKAR transfer Fabrizio Romano mengabarkan Chelsea semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan penyerang muda berbakat milik Brighton and Hove Albion, Joao Pedro.

"Joao Pedro ke Chelsea, here we go! Kesepakatan dicapai antarklub dengan biaya lebih dari 50 juta pound sterling (sekitar Rp1,14 triliun). Joao akan berangkat pada Selasa (waktu Inggris) untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak, siap untuk Piala Dunia Antarklub FIFA," cicit Romano di X, dikutip di Jakarta, Senin (30/6).

Joao Pedro, pemain asal Brasil berusia 23 tahun, menjadi target utama The Blues untuk memperkuat lini serang mereka mulai musim 2025-2026.

Joao Pedro telah menunjukkan performa impresif sejak bergabung dengan Brighton dari Watford pada Juli 2023.

Selama dua musim bersama The Seagulls, dia mencatatkan 30 gol dan 10 assist dari 70 penampilan di semua kompetisi, menjadikannya salah satu penyerang muda paling menjanjikan di Liga Primer Inggris.

Di musim 2024-2025, meskipun torehan golnya sedikit menurun menjadi 10 gol dan tujuh assist dalam 30 laga, kontribusinya tetap signifikan untuk Brighton yang membuatnya menarik perhatian klub-klub besar.

Joao Pedro juga telah mencatatkan tiga penampilan untuk timnas Brasil, meskipun belum mencetak gol untuk Selecao.

Chelsea, di bawah asuhan pelatih Enzo Maresca, sedang membangun skuad jangka panjang dengan fokus pada pemain muda berkualitas tinggi.

Meskipun telah mendatangkan Liam Delap dari Ipswich Town dan memiliki Nicolas Jackson serta talenta muda seperti Estevao Willian, The Blues masih mencari striker yang terbukti konsisten di Liga Primer Inggris.

Kepindahan Joao Pedro ke Stamford Bridge merupakan bagian dari strategi Chelsea untuk membangun tim yang kompetitif di semua kompetisi. (Ant/Z-1)