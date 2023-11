Timnas Indonesia Senior Tahan Imbang Filipina 1-1

TIMNAS Indonesia berhasil mencuri satu poin melawan Filipina pada match day ke-2 Ronde Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina, Selasa 21 November 2023 petang WIB. Timnas Garuda, julukkan Indonesia, harus puas bermain imbang dengan skor 1-1. Bermain di hadapan publiknya sendiri, Filipina berusaha bermain lepas dan percaya diri pada babak pertama. Mengingat mereka kalah di laga perdana saat menjamu Vietnam. Sementara di kubu Timnas Garuda, julukkan Indonesia, Shin Tae-yong melakukan sejumlah perubahan di sejumlah lini. Baca juga : Ini Alasan Timnas Indonesia Harus Menang di Filipina Pada laga kedua ini, Indonesia mengistirahatkan Marc Klok dan Adam Alis. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mempercayakan Saddil Ramdani dan Sandy Wals bermain sejak awal. Sejumah kesalahan pemain Indonesia yang kalah saat melawan Irak, masih saja terjadi. Lini tengah sering kehilangan bola dan direbut pemain-pemain Filipina, yang juga banyak dihuni pemain naturalisasi. Rekor pertemuan Indonesia dan Filipina. (Sumber: IG @timnas.indonesia) Baca juga : Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Filipina dan Rekor Pertemuan Beberapa kali kiper Ernando Ari melakukan penyelamatan dan selalu dalam posisi tepat saat para pemain Filipina beberapa kali melepaskan tembakan ke arah gawang. Baca juga: Akhirnya pada menit ke-23, gawang Ernando harus kebobolan. Pemain naturalisasi Filipina kelahiran Jerman Patrick Reichelt berhasil melepaskan tendangan kaki kanan tanpa bisa dicegah Ernando Ari yang sudah berupaya maju ke depan.Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah Filipina. Saat laga berjalan setengah jam, Shin Tae-yong menarik keluar Sandy Wals dan memasukkan Witan Sulaeman. Masuknya Witan juga belum mengubah jalannya laga, tuan rumah Filipina lebih menguasai bola. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Baca juga: Babak kedua, Shin Tae-yong memasukkan Arhan Vikri dan Pratama Arhan. Perlahan, Timnas Garuda mulai tampil lebih menekan. Hasilnya, umpan Ricky Kambuaya sukses dimaksimalkan Saddil Ramdani pada menit ke 70. Skor menjadi sama kuat 1-1. Setelah gol Saddil, Timnas Garuda sempat dua kali memperoleh peluang lewat aksi Pratama Arhan yang sudah berhadapa one by one dengan kiper Filipina. Sayang sepakannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Filipina. Baca juga: Upaya menang sepertinya menjadi target Indonesia. Ramadan Sananta dimasukkan untuk menambah daya gedor. Sayang, hingga laga usai skor 1-1 tak berubah. Imbang, posisi kedua tim tidak berubah di klasemen sementara Grup F. Irak yang yang sedang bertandang ke Hanoi masih berada di posisi puncak dengan poin 3. Disusul oleh Vietnam di tempat kedua dengan poin 3. Baca juga: Sementara Filipina berada di posisi ketiga dengan 1 poin. Sedangkan Indonesia masih di posisi buncit klasemen dengan poin 1. Selisih gol Filipina lebih baik dari Indonesia. Dengan absennya Marselino Ferdinan sebagai pengatur serangan cukup membuat lini tengah Indonesia kedodoran dari dua laga. Match day berikutnya akan berlangsung tahun depan. Timnas Garuda mesti berbenah jika ingin memelihara peluang lolos ke Ronde Ketiga. Susunan pemain kedua tim: Timnas Indonesia. (AFP/Jam Sta Rosa) Indonesia: 21-E. Ari, 4-Jordi Amat, 6-S. Walsh, 14-A. Mangkualam, 20-S. Pattynama, 5-R. Ridho, 3-E. Baggott, 17- S. Ramdani, 13-R. Irianto, 15-R. Kambuaya, 9-R. Struick. Pelatih: Shin Tae-Yong. Timnas Filipina. (AFP/Jam Sta Rosa) Filipina: 1-N. Etheridge, 14-C. de Murga, 11-D. Sato, 4-J. Tabinas, 21-S. Rublico, 18-P. Reichelt, 8-Manuel Ott, 6-K. Ingreso, 7-Mike Ott, 2-J. Curran, 10-J. Porteria Pelatih: M. Weib. (Medcom.id/Z-4)

TIMNAS Indonesia berhasil mencuri satu poin melawan Filipina pada match day ke-2 Ronde Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina, Selasa 21 November 2023 petang WIB. Timnas Garuda, julukkan Indonesia, harus puas bermain imbang dengan skor 1-1.



Bermain di hadapan publiknya sendiri, Filipina berusaha bermain lepas dan percaya diri pada babak pertama. Mengingat mereka kalah di laga perdana saat menjamu Vietnam.



Sementara di kubu Timnas Garuda, julukkan Indonesia, Shin Tae-yong melakukan sejumlah perubahan di sejumlah lini.

Pada laga kedua ini, Indonesia mengistirahatkan Marc Klok dan Adam Alis. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mempercayakan Saddil Ramdani dan Sandy Wals bermain sejak awal.

Sejumah kesalahan pemain Indonesia yang kalah saat melawan Irak, masih saja terjadi. Lini tengah sering kehilangan bola dan direbut pemain-pemain Filipina, yang juga banyak dihuni pemain naturalisasi.

Rekor pertemuan Indonesia dan Filipina. (Sumber: IG @timnas.indonesia)

Beberapa kali kiper Ernando Ari melakukan penyelamatan dan selalu dalam posisi tepat saat para pemain Filipina beberapa kali melepaskan tembakan ke arah gawang.



Akhirnya pada menit ke-23, gawang Ernando harus kebobolan. Pemain naturalisasi Filipina kelahiran Jerman Patrick Reichelt berhasil melepaskan tendangan kaki kanan tanpa bisa dicegah Ernando Ari yang sudah berupaya maju ke depan.Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah Filipina.



Saat laga berjalan setengah jam, Shin Tae-yong menarik keluar Sandy Wals dan memasukkan Witan Sulaeman. Masuknya Witan juga belum mengubah jalannya laga, tuan rumah Filipina lebih menguasai bola. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.



Babak kedua, Shin Tae-yong memasukkan Arhan Vikri dan Pratama Arhan. Perlahan, Timnas Garuda mulai tampil lebih menekan. Hasilnya, umpan Ricky Kambuaya sukses dimaksimalkan Saddil Ramdani pada menit ke 70. Skor menjadi sama kuat 1-1.



Setelah gol Saddil, Timnas Garuda sempat dua kali memperoleh peluang lewat aksi Pratama Arhan yang sudah berhadapa one by one dengan kiper Filipina. Sayang sepakannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Filipina.



Upaya menang sepertinya menjadi target Indonesia. Ramadan Sananta dimasukkan untuk menambah daya gedor. Sayang, hingga laga usai skor 1-1 tak berubah.



Imbang, posisi kedua tim tidak berubah di klasemen sementara Grup F. Irak yang yang sedang bertandang ke Hanoi masih berada di posisi puncak dengan poin 3. Disusul oleh Vietnam di tempat kedua dengan poin 3.



Sementara Filipina berada di posisi ketiga dengan 1 poin. Sedangkan Indonesia masih di posisi buncit klasemen dengan poin 1. Selisih gol Filipina lebih baik dari Indonesia.



Dengan absennya Marselino Ferdinan sebagai pengatur serangan cukup membuat lini tengah Indonesia kedodoran dari dua laga. Match day berikutnya akan berlangsung tahun depan. Timnas Garuda mesti berbenah jika ingin memelihara peluang lolos ke Ronde Ketiga.



Susunan pemain kedua tim:

Timnas Indonesia. (AFP/Jam Sta Rosa)



Indonesia: 21-E. Ari, 4-Jordi Amat, 6-S. Walsh, 14-A. Mangkualam, 20-S. Pattynama, 5-R. Ridho, 3-E. Baggott, 17- S. Ramdani, 13-R. Irianto, 15-R. Kambuaya, 9-R. Struick. Pelatih: Shin Tae-Yong.

Timnas Filipina. (AFP/Jam Sta Rosa)



Filipina: 1-N. Etheridge, 14-C. de Murga, 11-D. Sato, 4-J. Tabinas, 21-S. Rublico, 18-P. Reichelt, 8-Manuel Ott, 6-K. Ingreso, 7-Mike Ott, 2-J. Curran, 10-J. Porteria Pelatih: M. Weib. (Medcom.id/Z-4)