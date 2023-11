Alexander-Arnold Senang dengan Peran Barunya di Timnas Inggris

TRENT Alexander-Arnold mengakui kepindahannya ke lapangan tengah timnas Inggris membuat dia sangat tidsak sabar membela the Three Lions. Alexander-Arnold tampil gemilang di posisi bek kanan di Liverpool saat the Reds menjadi juara di Liga Champions dan Liga Primer Inggris. Namun, dia kesulitan menembus skuat timnas Inggris. Persaingan melawan Kyle Walker, Kieran Trippier, dan Reece James membuat Alexander-Arnold jarang diturunkan hingga pelatih timnas Inggris Gareth Southgate mengusulkan bek Liverpool itu berubah posisi. Baca juga: Southgate Gunakan Video Bobby Charlton untuk Semangati Timnas Inggris Pesepak bola berusia 25 tahun itu tampil apik bersama Liverpool ketika bergerak ke lapangan tengah dari posisi bek kanan dan Southgate merasa dia bisa melakukan hal yang sama di timnas Inggris. Alexander-Arnold tampil gemilang kala dimainkan sebagai gelandang kala Inggris menang atas Malta di laga kualifikasi Piala Eropa 2024 dan diperkirakan akan dimainkan di posisi yang sama dalam laga di Stadion Wembley, Sabtu (18/11) dini hari WIB. "Sejak kami berbicara, awal musim lalu, mengenai peluang di lapangan tengah dan melihat apakah itu mungkin, saya merasa kembali bergairah membela timnas," ujar Alexander-Arnold. Baca juga: Konsa Sebut Bela Timnas Inggris Lebih Baik Ketimbang Berlibur "Ini adalah kesempatan besar dan saya sangat berterima kasih mendapatkannya. Ini masih awal dan saya belum memiliki pengalaman yang memadai. Namun, saya bertekad belajar dan menjadi semakin baik." "Saya sangat menikmati belajar agar semakin mengerti permainan ini," lanjutnya. Alexander-Arnold baru 21 kali membela timnas Inggris. Dia kini didaftarkan sebagai pemain tengah oleh Southgate. (AFP/Z-1)

TRENT Alexander-Arnold mengakui kepindahannya ke lapangan tengah timnas Inggris membuat dia sangat tidsak sabar membela the Three Lions.

Alexander-Arnold tampil gemilang di posisi bek kanan di Liverpool saat the Reds menjadi juara di Liga Champions dan Liga Primer Inggris. Namun, dia kesulitan menembus skuat timnas Inggris.

Persaingan melawan Kyle Walker, Kieran Trippier, dan Reece James membuat Alexander-Arnold jarang diturunkan hingga pelatih timnas Inggris Gareth Southgate mengusulkan bek Liverpool itu berubah posisi.

Baca juga: Southgate Gunakan Video Bobby Charlton untuk Semangati Timnas Inggris

Pesepak bola berusia 25 tahun itu tampil apik bersama Liverpool ketika bergerak ke lapangan tengah dari posisi bek kanan dan Southgate merasa dia bisa melakukan hal yang sama di timnas Inggris.

Alexander-Arnold tampil gemilang kala dimainkan sebagai gelandang kala Inggris menang atas Malta di laga kualifikasi Piala Eropa 2024 dan diperkirakan akan dimainkan di posisi yang sama dalam laga di Stadion Wembley, Sabtu (18/11) dini hari WIB.

"Sejak kami berbicara, awal musim lalu, mengenai peluang di lapangan tengah dan melihat apakah itu mungkin, saya merasa kembali bergairah membela timnas," ujar Alexander-Arnold.

Baca juga: Konsa Sebut Bela Timnas Inggris Lebih Baik Ketimbang Berlibur

"Ini adalah kesempatan besar dan saya sangat berterima kasih mendapatkannya. Ini masih awal dan saya belum memiliki pengalaman yang memadai. Namun, saya bertekad belajar dan menjadi semakin baik."

"Saya sangat menikmati belajar agar semakin mengerti permainan ini," lanjutnya.

Alexander-Arnold baru 21 kali membela timnas Inggris. Dia kini didaftarkan sebagai pemain tengah oleh Southgate. (AFP/Z-1)