Uzbekistan Layak ke Babak Selanjutnya

PELATIH Timnas Uzbekistan Jamoliddin Rakhmatullaev memuji perjuangan anak asuhnya yang mampu keluar dari tekanan Spanyol pada laga terakhir penyisihan Grup B Piala Dunia U-17. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/11) berakhir dengan skor imbang 2-2. "Ini adalah pertandingan yang cukup sulit. Di awal pertandingan, kami harus bertahan. Itu bukan rencana kami. Tetapi, para pemain menunjukkan karakter dalam pertandingan tadi," kata dia usai pertandingan kepada Media Indonesia. Dia katakan, meski tertinggal dua gol, anak anak asuhnya akhirnya mampu membalas dan menyamakan kedudukan dengan skor 2-2. Sebuah karakter yang hebat dari Amirbek Saidov dkk. Baca juga : U-17 Uzbekistan Tahan Spanyol 2-2 pada Laga Penentu Grup B di Solo "Kami menyamakan kedudukan. Itu menunjukkan karakter kami dalam pertandingan tadi.Sebuab pertandingan penuh emosional bagi kami," tukas dia. Jamoliddin berharap bisa lolos pada fase knockout (gugur). " Saya pikir para pemain layak untuk lanjut ke babak selanjutnya," pungkas dia. Baca juga : Timnas U-17 Jepang Siapkan Laga Terakhir FIFA menyatakan, Spanyol akan tetap berada di Surakarta untuk pertemuan babak 16 besar mereka dengan tim peringkat ketiga terbaik dari Grup A, C atau D pada hari Senin (20/11) mendatang. Sementara, Uzbekistan harus menunggu untuk melihat apakah empat poin mereka cukup untuk mengamankan tempat di fase berikutnya. salah satu dari empat tim terbaik yang finis ketiga. Uzbekistan 2-2 Spanyol | Group B Gol: Igor Oyono (10), Roberto Martin (19), Bekhruz Shukurullaev (45+4), Amirbek Saidov (54) Player of the match: Roberto Martin (Spanyol). (Z-4)

