Paulo Dybala Berlabuh Di AS Roma

KEPASTIAN klub mana yang akan diperkuat Paulo Dybala setelah dirinya meninggalkan Juventus terjawab sudah. Mulai musim depan, striker timnas Argentina itu akan mengenakan seragam AS Roma.

Dybala memilih untuk bergabung dengan Jose Mourinho di Stadio Olimpico setelah berbulan-bulan spekulasi tentang masa depannya. Karier tujuh tahunnya di Juventus berakhir setelah kontraknya habis pada Juni lalu.

Pendukung AS Roma pasti berharap Dybala dapat membawa tim asuhan Mourinho ke level yang lebih tinggi pada musim 2022-2023. Pelatih asal Portugal itu berambisi untuk membawa klub menuju ke Liga Champions setelah sukses di Liga Konferensi UEFA musim lalu.

Dybala, yang didapatkan AS Roma secara gratis, telah menyetujui kontrak tiga tahun di Stadio Olimpico yang memastikan bahwa dia akan tetap menjadi pemain Roma hingga musim panas 2025. Ia akan mendapatkan gaji sekitar 6 juta euro per tahun.

Sejumlah klub papan atas telah dikaitkan dengan Dybala di awal tahun ini, termasuk empat raksasa Liga Primer Arsenal, Chelsea, Manchester United dan Tottenham Hotspur. Inter Milan, Paris Saint-Germain, Barcelona, AC Milan dan Bayern Muenchen juga telah dikaitkan dengan pemain berusia 28 tahun itu.

Namun, Mourinho berhasil meyakinkannya bahwa AS Roma adalah tempat terbaik baginya untuk melanjutkan kariernya. The Special One dilaporkan memainkan peran kunci dalam menengahi kesepakatan untuk Dybala, yang diperkirakan akan mulai bekerja untuk klub barunya ketika mereka membuka musim baru 2022-2023 melawan Salernitana pada 14 Agustus.

Dybala merupakan pemain keempat yang didatangkan AS Roma di bursa transfer kali ini setelah Mile Svilar, Nemanja Matic, dan Zeki Celik. Namun, Dybala diyakini tidak akan jadi orang terakhir yang datang ke ibu kota Italia. AS Roma juga dikatakan mengejar tanda tangan playmaker Spanyol Isco, yang meninggalkan Real Madrid bulan lalu, tetapi mereka harus bersaing dengan Sevilla. (Goal/OL-15)