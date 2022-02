Duel Inter Milan Vs Liverpool, Laga Pembuktian Dzeko dan Salah

DUEL Inter Milan dengan Liverpool di Stadion San Siro dalam lanjutan Liga Champions pada Kamis (17/2) dini hari WIB akan jadi momen spesial bagi Edin Dzeko.

Bomber Nerazzurri itu akan menghadapi mantan rekan setimnya di Roma, Mohamed Salah yang kini memperkuat Liverpool.

Setelah dari Chelsea dan Fiorentina, karier Salah mulai melambung begitu tiba di ibu kota Italia pada tahun 2015.

Manajer Roma saat itu, Luciano Spalletti memasangkan Dzeko dan Salah di sisi ofensif dan mereka mencetak 58 gol di semua kompetisi di musim 2016-2017 untuk membantu Roma menjadi runner-up Serie A.

Penampilan Salah menarik minat Liverpool dan di bawah asuhan Juergen Klopp, ia melejit menjadi salah satu pemain terbaik dunia.

"Saya dapat mengatakan, bahkan sedikit, saya telah membantu Momo menjadi dirinya sendiri sekarang. Kami memiliki musim yang hebat di Roma. Saya senang untuknya, pemain hebat yang pantas mendapatkan apa yang telah dia capai sekarang," kata Dzeko.

Dzeko juga kembali ke performa terbaiknya sejak pindah dari Roma musim panas lalu. Bersama Inter, ia berhasil mengisi kekosongan lini depan yang ditinggalkan Romelu Lukaku.

Dzeko kini telah mencetak 14 gol di semua kompetisi. Pemain asal Bosnia tersebut tampil impresif dengan golnya yang sangat spektakuler saat melawan Napoli pada Sabtu (12/2) lalu.

Dia mencetak dua gol melawan Shakhtar Donetsk untuk membawa Inter ke babak 16 besar Liga Champions untuk pertama kalinya klub Italia itu melaju ke babak sistem gugur dalam satu dekade.

Dzeko kemungkinan akan kembali diandalkan Inter sebagai jimat keberuntungan melawan Liverpool. Apalagi, pemain yang lama membela Manchester City tersebut sudah cukup akrab dengan gawang Liverpool.

Tidak hanya selama di Liga Premier, di tahun 2018 saat masih membela AS Roma, Dzeko pernah jadi sosok menakutkan bagi The Reds setelah mencetak gol di babak penyisihan Liga Champions, baik dalam laga Home dan Away.

Dalam laga nanti, Dzeko kemungkinan akan ditemani oleh Alexis Sanchez yang kondisi fisiknya lebih bugar. Dzeko merasa gap antara Inter dan Liverpool tidak terlalu besar.

"Liverpool adalah tim yang bagus, mereka bisa dikalahkan tetapi mereka juga bisa mengalahkan Anda. Kami akan mencoba menantang mereka," katanya.

Namun, skuad asuhan Simone Inzaghi, perlu berhati-hati saat menghadapi Salah yang bisa menjadi mimpi buruk bagi Inter. Hal itu tidak lepas dari statistik Salah melawan Inter Milan sepanjang kariernya.

Penyerang asal Mesir itu telah bermain melawan Inter Milan sebanyak lima kali saat masih membela Fiorentina dan AS Roma di ajang Liga Italia. Salah berhasil meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan saat melawan Inter Milan.

Tajamnya lini serang Liverpool menjadi sorotan Rafael Benitez jelang laga kontra Inter. Pelatih yang pernah membesut The Reds dan Nerazzurri itu mewanti-wanti anak asuh Simone Inzaghi untuk waspada dengan barisan penyerang Liverpool.

Tidak hanya mengandalkan Salah yang ditopang dua pemain lainnya, Roberto Firmino dan Sadio Mane , Liverpool juga punya opsi lain yakni Diogo Jota.

"Jika saya adalah Inzaghi, saya akan khawatir tentang kekuatan serangan mereka. Klopp juga dapat mengandalkan full-back yang sangat bagus, serta berbahaya dari bola mati dengan van Dijk dan (Joel) Matip. Mereka bukan tim yang mudah dihentikan," kata Benitez.

Juergen Klopp mengakui laga lawan Inter Milan akan jadi sesuatu yang sulit. Namun, manajer asal Jerman ini menganggap pertandingan seperti itu pantas dilakukan di kompetisi sekelas Liga Champions.

"Tentu saja itu akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka adalah peringkat satu di Serie A saat ini. Tim bagus di momen yang bagus. Tapi ini adalah laga Liga Champions yang sebenarnya jadi saya tak sabar untuk menantikannya," ujar Klopp. (Mal/AFP/Sportskeeda/OL-09)