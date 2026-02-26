Kultum, Literasi, Deep Listening

Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; Sekretaris Umum PP Muhammadiyah(MI/Seno)

RAMADAN adalah bulan yang identik dengan kultum (kuliah tujuh menit). Pada umumnya, kultum berisi ceramah keagamaan, terutama terkait dengan puasa dan ibadah Ramadan yang lainnya. Kultum berkembang menjadi tradisi lisan yang memperkaya khazanah kebudayaan Islam Indonesia. Tradisi serupa, tidak atau sangat jarang ditemukan di negara-negara muslim.

Kultum merupakan interpretasi dan ekspresi ajaran dakwah. Di dalam Surat An-Nahl [QS 16]: 125, umat Islam diperintahkan untuk mengajak manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah (bijaksana), mauidhah hasanah (nasihat yang baik), dan mujadalah (dialog).

Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Ruqaiyah Tamim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa agama adalah nasihat bagi Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, para pemimpin, dan seluruh umat muslim. Nasihat dan mauidhah hasanah diterjemahkan dalam bentuk dakwah bi al-lisan: pidato, ceramah, dan sejenisnya.

Baca juga : Puasa Rojali-Rohana

Karena merupakan tradisi, kultum seakan menjadi sebuah kewajiban. Ramadan tidak afdal tanpa kultum. Meskipun, tidak dapat dihindari, banyak materi yang berulang-ulang seperti Surat Al-Baqarah [QS 2]: 183 dan 185 serta hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah tentang ampunan bagi mereka yang berpuasa. Pengulangan bisa jadi membosankan. Akan tetapi, jika jemaah mendengarkan dengan saksama (deep listening), ia bisa menghafal banyak ayat Al-Qur'an dan hadis tanpa harus mengamalkan secara khusus.

Dalam buku How To Listen: Discover The Hidden Key To Better Communication (2022), Oscar Trimboli menjelaskan bahwa mendengarkan adalah state of mind... listening is the willingness to have your mind changed. Mendengarkan adalah sebuah pandangan dan kehendak yang kuat untuk mengubah pandangan.

Dengan mendengar, seseorang akan memperoleh visi dan pandangan yang memperkaya atau memperluas pengetahuan dan pengalaman. Pengulangan bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi justru dapat memperkuat memori. Banyak ayat Al-Qur'an yang disebutkan berulang-ulang. Hal demikian agar tertanam kokoh di dalam hati.

Baca juga : Dorong Akses Pasar dan Keuangan Digital UMKM yang Inklusif

Deep listening terdiri atas lima proses yang berkaitan. Pertama, yourself: siapkan mental untuk mendengarkan, berniat, dan berikan perhatian yang serius. Kedua, content: dengarkan dengan saksama, lihat, dan resapi materi dan cara menyampaikan. Ketiga, context: eksplorasi latar cerita, perhatikan dengan saksama bagaimana suatu materi diungkapkan.

Keempat, unsaid: cobalah fokus pada hal-hal yang tidak dikatakan, tetapi tetap terkait dengan materi dan konteks. Kelima, meaning: perhatikan baik-baik pada makna materi, konteks, dan hal-hal (penting) yang tidak dikatakan.

Dengan deep listening, seseorang tetap menghormati mubalig walaupun yang disampaikan bukan sesuatu yang baru, sebagian bahkan mungkin salah. Dengan deep listening, seseorang dapat menjadi pendengar yang cerdas (ulu al-bab), yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya Surat Az-Zumar [QS 39]: 18.

Dengan deep listening, kultum merupakan proses literasi yang dapat memungkinkan umat Islam meningkatkan wawasan keagamaan, memperkuat iman dan takwa serta ikatan sosial di antara jemaah. Kultum merupakan tradisi lisan berbasis Islam yang memperkaya khazanah kebudayaan Indonesia.