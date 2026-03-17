Cara Bayar Zakat Fitrah Online di BAZNAS, Mudah, Aman & Sah!

ZAKAT fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang harus ditunaikan sebelum fajar 1 Syawal atau sebelum salat Idul Fitri dimulai. Di era digital 2026, pembayaran zakat kini semakin inklusif. Anda bisa melakukan pembayaran zakat fitrah online dengan mudah, cepat, dan aman melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).
Namun, transisi ke digital seringkali memicu pertanyaan, Apakah sah secara syariat? Bagaimana memastikan dana sampai ke penerima yang tepat? Artikel ini akan membedah tuntas panduan zakat fitrah digital agar ibadah Anda tetap terjaga kualitasnya.
Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dan memberikan kebahagiaan bagi fakir miskin di hari raya. Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah:
Membayar zakat secara online hukumnya SAH. Menurut para ulama, inti dari zakat adalah perpindahan harta dari muzakki (pemberi) kepada mustahik (penerima). Penggunaan platform digital hanyalah sarana transportasi dana. Yang terpenting adalah adanya niat di dalam hati saat melakukan transaksi digital tersebut.
Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri:
"Nawaytu an ukhrija zakaatal fithri 'an nafsi fardhan lillahi ta'ala."
(Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala).
Ikuti panduan praktis berikut untuk menunaikan zakat melalui portal resmi:
Buka browser Anda dan kunjungi laman resmi BAZNAS. Pastikan alamat URL benar untuk menghindari upaya phishing.
Klik pada menu "Bayar Zakat" dan pilih kategori "Zakat Fitrah" pada kolom jenis dana.
Masukkan jumlah jiwa yang akan dibayarkan zakatnya. Sistem akan secara otomatis mengalikan jumlah jiwa dengan nominal Rupiah yang berlaku tahun ini. Isi data diri seperti nama lengkap, nomor WhatsApp, dan email untuk pengiriman bukti setor zakat (BSZ).
BAZNAS menyediakan berbagai kemudahan metode pembayaran:
|Metode
|Kelebihan
|QRIS
|Paling cepat, tinggal scan dari aplikasi bank/e-wallet.
|E-Wallet (GoPay/OVO/DANA)
|Praktis bagi pengguna smartphone aktif.
|Virtual Account
|Verifikasi otomatis tanpa perlu unggah bukti transfer.
Setelah pembayaran sukses, Anda akan menerima Bukti Setor Zakat (BSZ) melalui email atau WhatsApp. Simpan dokumen digital ini sebagai bukti sah transaksi ibadah Anda.
Agar zakat Anda aman dan tepat sasaran, perhatikan hal-hal berikut:
Boleh, asalkan Anda mendapatkan izin dari orang tersebut atau orang tersebut merupakan tanggungan nafkah Anda (seperti istri dan anak-anak).
Secara syariat, batas akhirnya adalah sebelum salat Idul Fitri dimulai. Namun, untuk layanan online, disarankan dilakukan maksimal H-1 agar proses verifikasi dan penyaluran tidak terkendala teknis.
Membayar zakat fitrah online melalui BAZNAS adalah solusi cerdas di tahun 2026. Selain mendukung efisiensi birokrasi umat, metode ini menjamin transparansi penyaluran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Jangan tunda kewajiban Anda, tunaikan zakat sekarang untuk menyempurnakan ibadah Ramadan. (Z-10)
