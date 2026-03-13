Jadwal Sholat Medan Sabtu, 14 Maret 2026: Waktu Imsakiyah dan Buka Puasa

Berikut Jadwal Sholat dan Imsakiyah Medan(freepik)

MEMASUKI fase krusial di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan 1447 H, ketepatan waktu ibadah menjadi sangat vital bagi umat Muslim di Kota Medan. Pada hari Sabtu, 14 Maret 2026, umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa hari ke-24. Momentum ini sering kali digunakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas ibadah, terutama dalam mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar.

Berikut adalah panduan lengkap jadwal sholat, imsakiyah, dan waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya yang disusun berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tabel Jadwal Sholat dan Imsakiyah Medan (14 Maret 2026)

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05:07 Subuh 05:17 Terbit 06:29 Zuhur 12:38 Asar 15:47 Maghrib (Buka Puasa) 18:40 Isya 19:48

Makna Waktu Imsak dan Buka Puasa di Kota Medan

Waktu Imsak pada pukul 05:07 WIB di Kota Medan merupakan penanda bagi umat Muslim untuk segera mengakhiri santap sahur. Meskipun secara syariat batas puasa adalah saat fajar shadiq (Subuh), waktu imsak memberikan jeda sepuluh menit untuk membersihkan diri dan bersiap melaksanakan ibadah sholat Subuh.

Sementara itu, waktu Maghrib pada pukul 18:40 WIB adalah momen yang ditunggu untuk membatalkan puasa. Di Kota Medan, tradisi berbuka puasa sering kali diramaikan dengan sajian khas seperti Bubur Pedas atau aneka takjil yang dijajakan di berbagai sudut kota.

Panduan Ibadah di Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan

Karena 14 Maret 2026 jatuh pada 24 Ramadhan 1447 H, umat Muslim disarankan untuk tidak mengendurkan semangat ibadah. Berikut beberapa amalan yang dapat dilakukan:

Iktikaf: Berdiam diri di masjid dengan niat ibadah, seperti di Masjid Raya Al-Mashun atau Masjid Agung Medan.

Memperbanyak Doa: Terutama doa memohon ampunan (Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni).

Sedekah: Meningkatkan kedermawanan kepada sesama di akhir bulan suci.

Jadwal ini mengikuti standar perhitungan Kementerian Agama RI untuk koordinat Kota Medan. Selisih waktu 1-2 menit mungkin terjadi untuk wilayah di pinggiran kota seperti Deli Serdang atau Binjai. (Z-4)