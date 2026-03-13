Jadwal Sholat Medan Sabtu, 14 Maret 2026: Waktu Imsakiyah dan Buka Puasa

MEMASUKI fase krusial di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan 1447 H, ketepatan waktu ibadah menjadi sangat vital bagi umat Muslim di Kota Medan. Pada hari Sabtu, 14 Maret 2026, umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa hari ke-24. Momentum ini sering kali digunakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas ibadah, terutama dalam mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar.
Berikut adalah panduan lengkap jadwal sholat, imsakiyah, dan waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya yang disusun berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05:07
|Subuh
|05:17
|Terbit
|06:29
|Zuhur
|12:38
|Asar
|15:47
|Maghrib (Buka Puasa)
|18:40
|Isya
|19:48
Waktu Imsak pada pukul 05:07 WIB di Kota Medan merupakan penanda bagi umat Muslim untuk segera mengakhiri santap sahur. Meskipun secara syariat batas puasa adalah saat fajar shadiq (Subuh), waktu imsak memberikan jeda sepuluh menit untuk membersihkan diri dan bersiap melaksanakan ibadah sholat Subuh.
Sementara itu, waktu Maghrib pada pukul 18:40 WIB adalah momen yang ditunggu untuk membatalkan puasa. Di Kota Medan, tradisi berbuka puasa sering kali diramaikan dengan sajian khas seperti Bubur Pedas atau aneka takjil yang dijajakan di berbagai sudut kota.
Karena 14 Maret 2026 jatuh pada 24 Ramadhan 1447 H, umat Muslim disarankan untuk tidak mengendurkan semangat ibadah. Berikut beberapa amalan yang dapat dilakukan:
Jadwal ini mengikuti standar perhitungan Kementerian Agama RI untuk koordinat Kota Medan. Selisih waktu 1-2 menit mungkin terjadi untuk wilayah di pinggiran kota seperti Deli Serdang atau Binjai. (Z-4)
Jadwal sholat dan imsakiyah di atas dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi dan waktu. Untuk memperoleh informasi yang akurat, disarankan merujuk pada situs resmi
