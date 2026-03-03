Headline
Gempa M 6,4 Sinabang Aceh Terasa Kuat Terasa hingga ke Kota Medan

03/3/2026 12:43
03/3/2026 12:43
Gempa M 6,4 Sinabang Aceh Terasa Kuat Terasa hingga ke Kota Medan
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah perairan tenggara Sinabang pada Selasa (3/3) pukul 11.56 WIB.(Dok. BMKG)

Gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Sinabang, Kepulauan Simeulue, Aceh, pada Selasa (3/3/2026) pukul 11.56 WIB. Guncangan yang berpusat di laut pada kedalaman 13 kilometer ini dilaporkan terasa sangat kuat hingga ke Kota Medan dan beberapa wilayah di Sumatera Utara.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan episenter gempa terletak pada koordinat 1,93 LU dan 96,48 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 61 km arah Tenggara Sinabang. Gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng.

Guncangan gempa memicu kepanikan warga di Medan. Sejumlah pegawai kantoran di pusat kota dilaporkan berhamburan keluar gedung saat merasakan ayunan yang cukup kuat selama beberapa detik. Berdasarkan pantauan di lapangan, warga sempat bertahan di area terbuka sebelum kembali beraktivitas.

Baca juga : Polsek Medan Labuhan Ringkus Komplotan Begal Remaja Bersenjata Panah

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3).

Hingga saat ini, BMKG terus memantau adanya potensi gempa bumi susulan (aftershock). Masyarakat diminta untuk tetap waspada namun tidak panik secara berlebihan.

Parameter Detail Informasi
Waktu Kejadian Selasa, 3 Maret 2026, 11:56:04 WIB
Magnitudo 6,4
Kedalaman 13 Km
Lokasi 61 km Tenggara Sinabang, Aceh
Potensi Tsunami Tidak Berpotensi Tsunami
Skala MMI IV-V Sinabang, III Medan, II-III Nias

BMKG juga memberikan rekomendasi agar warga menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat guncangan tersebut. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa sebelum memutuskan untuk masuk kembali ke dalam ruangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur yang signifikan di wilayah Sinabang maupun Medan. Pihak BPBD setempat masih melakukan pendataan di lapangan untuk memastikan kondisi pascagempa.



Editor : Irvan Sihombing
