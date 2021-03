Jelang Puasa, Harga Komoditas di Cianjur Terpantau Masih Stabil

HARGA berbagai komoditas kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kurang dari dua pekan menjelang Ramadan terpantau masih cukup stabil. Namun seiring perkembangan, harganya kemungkinan bisa berfluktuasi semakin mendekatinya Ramadan nanti.

Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, memastikan sampai saat ini stok dan harga masih terbilang cukup stabil. Tapi ia belum bisa menjamin semakin mendekatinya Ramadan nanti.

"Mudah-mudahan stok ada dan harganya pun bisa stabil," kata Tohari kepada Media Indonesia, Minggu (28/3).

Hasil pemantauan di lapangan, beberapa harga komoditas bahan pokok penting di antaranya beras. Jenis beras medium kualitas II harganya di kisaran Rp10 ribu per kilogram dan jenis premium kisaran Rp11 ribu per kilogram.

"Beras hingga saat ini masih terbilang stabil. Mudah-mudahan terus stabil," ucapnya.

Sementara komoditas cabai, bisa dikatakan juga masih cenderung stabil. Di antara beberapa jenis, harga cabai rawit merah masih cenderung mahal, di kisaran Rp110 ribu per kilogram.

Sedangkan cabai merah tanjung, harganya kisaran Rp40 ribu per kilogram, cabai merah biasa TW kisaran Rp45 ribu per kilogram, dan cabai merah keriting kisaran Rp50 ribu per kilogram.

Pada komoditas lainnya, harga bawang merah masih stabil Rp35 ribu per kg, bawang putih (kating) Rp60 ribu per kg, dan bawang putih biasa Rp26 ribu per kg.

"Kalau untuk daging sapi murni, harganya rata-rata masih terpantau sekitar Rp110 ribu per kg. Daging ayam Rp35 ribu per kg dan telur ayam Rp22 ribu per kg," bebernya.

Tohari mengaku setiap hari tim terus memantau perkembangan stok, harga, dan pasokan berbagai komoditas kebutuhan masyarakat. Berbagai perkembangan di lapangan akan ditindaklanjuti seandainya terjadi hal-hal di luar kewajaran.

"Sejauh ini masih aman. Semoga kondisinya bisa terus seperti ini," pungkasnya. (H-3)