Prabowo Tawarkan Danantara ke Investor Jepang, Janjikan Hal Ini!

Prabowo mengajak pengusaha Jepang bermitra dengan Danantara di Tokyo.(Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Presiden RI Prabowo Subianto mengundang para pengusaha Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Danantara dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin waktu setempat.

Dalam forum tersebut, Presiden menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan terpercaya bagi investor global.

“Ini akan memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa kita serius serta akan melindungi semua investor. Dan saya pikir reputasi kita sudah sangat baik,” ujar Prabowo, dilansir dari Antara, Senin (30/3).

Presiden juga menekankan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak kuat dalam menjaga stabilitas fiskal, termasuk konsistensi dalam memenuhi kewajiban utang negara.

“Indonesia memiliki reputasi, seperti yang Anda ketahui, bahwa kita tidak pernah gagal membayar utang-utang kita,” kata dia.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa Danantara merupakan lembaga pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan aset negara di bawah satu manajemen profesional dan akuntabel.

Ia menyampaikan bahwa kinerja awal Danantara menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan produktivitas aset negara.

“Dan hasilnya sangat menjanjikan. Hanya dalam tahun pertama operasi, kami melihat peningkatan yang signifikan,” ujarnya.

Pemerintah berharap keberadaan Danantara dapat menjadi pilar baru dalam memperkuat perekonomian nasional sekaligus menarik minat investasi jangka panjang dari mitra internasional, termasuk Jepang. (Ant/Z-10)