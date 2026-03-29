Prabowo Terbang ke Jepang Temui Kaisar Naruhito

PRESIDEN Prabowo Subianto memulai lawatan ke Jepang dengan agenda bertemu dengan pemimpin pemerintahan. Kunjungan itu juga mencakup agenda pertemuan langsung dengan Kaisar Naruhito.

Kepala negara bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (29/3) bersama rombongan terbatas. Keberangkatan tersebut dilepas sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut pertemuan dengan Kaisar Jepang menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan ini. "Salah satunya adalah Presiden Prabowo akan melakukan state call kepada Kaisar Jepang Naruhito," ujarnya dikutip dari siaran pers.

Tak hanya itu, Prabowo juga dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Palace, Tokyo. Pertemuan ini diproyeksikan menjadi ruang pembahasan kerja sama konkret di sejumlah sektor strategis.

"Ada beberapa kerja sama di bidang investasi, energi, kelautan, dan digital," kata Teddy.

Agenda tersebut, lanjut Teddy, menunjukkan lawatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berorientasi pada penguatan hubungan ekonomi dan teknologi antara kedua negara.

Setelah merampungkan rangkaian kunjungan di Jepang, Prabowo dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Republik Korea. "Usai menyelesaikan rangkaian kunjungan di Jepang, Presiden Prabowo dan rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Republik Korea untuk melaksanakan kunjungan berikutnya," ungkap Teddy. (Mir/I-1)