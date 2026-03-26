Pemerintah Intensif Pantau Arus Balik Lebaran 2026

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama para pemudik.(Dok.Istimewa)

PEMERINTAH terus memperkuat pengawasan arus balik Lebaran 2026 guna memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, tertib dan nyaman. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan peninjauan langsung ke Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, pada Rabu (25/3) dini hari sekitar pukul 01.00–02.00 WIB, saat periode krusial arus balik berlangsung.

Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mengawal mobilitas jutaan masyarakat yang kembali ke Jakarta dan wilayah sekitarnya. Kehadiran langsung pejabat pemerintah di lapangan sekaligus memastikan kondisi faktual di lapangan sesuai dengan laporan yang diterima.

“Tadi jam 1 malam diajak Pak Menhub mengecek puncak arus balik di Terminal Pulo Gebang. Alhamdulillah, setelah tanya-tanya langsung ke para pemudik di bus, mereka sampaikan di perjalanan lancar dan nyaman,” kata Teddy dalam unggahan akun Sekretariat Kabinet di Instagram, Rabu (25/3).

“Ya sekalian sapa-sapa, salaman, foto-foto sedikit bikin happy (gembira) pemudik," tuturnya.

Dari hasil pemantauan dan dialog langsung dengan para pemudik, mayoritas menyampaikan bahwa perjalanan mereka berjalan lancar. Hal ini menjadi indikator positif di tengah tingginya volume pergerakan masyarakat pada periode Lebaran tahun ini.

Seskab Teddy menegaskan bahwa kelancaran arus balik tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor yang solid. Pemerintah terus memperkuat koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait dalam mengelola arus mobilitas nasional.

“Tentunya, hal ini didukung oleh sinergi kuat antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Pemda, serta seluruh instansi terkait dalam mengelola tingginya mobilitas masyarakat," terangnya.

Lebih lanjut, pemerintah memastikan bahwa pengelolaan arus mudik dan balik tahun ini diupayakan lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya, yang juga telah berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh proses mobilitas masyarakat selama Lebaran dapat berlangsung aman dan terkendali.

Meski puncak arus balik mulai terlewati, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan berikutnya yang diperkirakan terjadi pada 28–29 Maret 2026. Berbagai langkah antisipatif telah disiapkan, di antaranya penerapan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way) situasional, pengaturan kapasitas rest area, serta pembatasan operasional kendaraan angkutan barang.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan kebijakan pendukung seperti pemberian diskon tarif tol dan penyediaan ribuan bus mudik gratis untuk membantu mengurangi kepadatan serta memberikan alternatif perjalanan bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan secara terukur dan terkoordinasi ini menegaskan peran aktif pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama periode arus balik Lebaran 2026, sehingga seluruh perjalanan dapat berlangsung dengan baik meskipun dalam kondisi padat.(E-2)