Prabowo Ingatkan Rakyat untuk Tetap Tenang Hadapi Gejolak Global

Presiden Prabowo Subianto (kiri).(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menilai situasi global saat ini dipenuhi ketidakpastian, dengan berbagai negara menghadapi tekanan krisis yang berdampak pada kondisi ekonomi dunia.

Dalam arahannya di Sidang Kabinet Paripurna Kesiapan Idul Fitri 2026, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden menginstruksikan agar pemerintah menyikapi kondisi itu secara waspada tanpa menghentikan aktivitas perekonomian.

"Kita sikapi krisis ini, tapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang," katanya.

Baca juga : Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh Versi The Straits Times, Begini Penjelasan Tim Media Presiden

Ia menekankan bahwa roda kehidupan masyarakat harus tetap berjalan agar stabilitas dan ketenangan publik tetap terjaga. Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan global tersebut.

Menurutnya, hingga saat ini situasi nasional secara umum masih berada dalam kendali pemerintah. "Secara garis besar, masih bisa kita kendalikan," katanya.

Karena itu, Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk tetap bekerja secara solid menjaga stabilitas, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan tenang di tengah dinamika ekonomi dunia. (Ant/P-3)