Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Prabowo Ingatkan Rakyat untuk Tetap Tenang Hadapi Gejolak Global

Cahya Mulyana
13/3/2026 20:42
Prabowo Ingatkan Rakyat untuk Tetap Tenang Hadapi Gejolak Global
Presiden Prabowo Subianto (kiri).(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menilai situasi global saat ini dipenuhi ketidakpastian, dengan berbagai negara menghadapi tekanan krisis yang berdampak pada kondisi ekonomi dunia.

Dalam arahannya di Sidang Kabinet Paripurna Kesiapan Idul Fitri 2026, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden menginstruksikan agar pemerintah menyikapi kondisi itu secara waspada tanpa menghentikan aktivitas perekonomian.

"Kita sikapi krisis ini, tapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang," katanya.

Baca juga : Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh Versi The Straits Times, Begini Penjelasan Tim Media Presiden

Ia menekankan bahwa roda kehidupan masyarakat harus tetap berjalan agar stabilitas dan ketenangan publik tetap terjaga. Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan global tersebut.

Menurutnya, hingga saat ini situasi nasional secara umum masih berada dalam kendali pemerintah. "Secara garis besar, masih bisa kita kendalikan," katanya.

Karena itu, Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk tetap bekerja secara solid menjaga stabilitas, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan tenang di tengah dinamika ekonomi dunia. (Ant/P-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved