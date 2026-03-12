Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin Sambut Kunjungan Wakil PM Australia Richard Marles di Jakarta

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
MENTERI Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di Gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/3).
Richard Marles terpantau tiba di lokasi sekitar pukul 09.04 WIB. Kedatangannya langsung disambut oleh Sjafrie Sjamsoeddin yang telah menunggu di area depan gedung utama kantor Kementerian Pertahanan.
Momen penyambutan tersebut berlangsung singkat sebelum keduanya melanjutkan agenda pertemuan resmi di dalam gedung.
Dalam kesempatan itu, Sjafrie Sjamsoeddin tampak mengenakan jas berwarna krem yang dipadukan dengan kemeja putih. Sementara itu, Richard Marles tampil dengan jas berwarna gelap dan kemeja putih.
Keduanya terlihat berjabat tangan sebagai bagian dari prosesi penyambutan sebelum memasuki gedung untuk mengikuti agenda resmi.
Setelah prosesi penyambutan, Sjafrie dan Richard langsung menuju ruang pertemuan di dalam gedung Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan pertemuan tertutup.
Hingga saat ini, kedua pejabat tersebut belum memberikan pernyataan kepada awak media yang menunggu di lokasi. Proses pembicaraan di antara keduanya masih berlangsung.
Pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Wakil Perdana Menteri Australia tersebut diperkirakan akan membahas sejumlah isu strategis, termasuk kerja sama di bidang pertahanan serta kolaborasi militer antara kedua negara.
Dialog ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam sektor keamanan dan pertahanan antara Indonesia dan Australia. (Ant/E-4)
Gian mendesak Menhan untuk tetap bekerja sesuai koridor mandat yang diberikan oleh Presiden.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi untuk memastikan kualitas fasilitas pendidikan.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti menilai kehadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di bursa calon presiden menambahkan daftar calon individu di Pilpres 2029.
Menurut Iwan, Sjafrie merupakan salah satu figur penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan peran strategis yang tidak hanya terbatas pada sektor pertahanan dan keamanan.
Bagi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Syamsoedin, menginjakkan kaki kembali di Sarajevo membawa perasaan nostalgia yang mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved