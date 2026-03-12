Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin Sambut Kunjungan Wakil PM Australia Richard Marles di Jakarta

MENTERI Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles (kanan) di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3)(Antara)

MENTERI Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di Gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/3).

Richard Marles Tiba Pagi Hari di Kementerian Pertahanan

Richard Marles terpantau tiba di lokasi sekitar pukul 09.04 WIB. Kedatangannya langsung disambut oleh Sjafrie Sjamsoeddin yang telah menunggu di area depan gedung utama kantor Kementerian Pertahanan.

Momen penyambutan tersebut berlangsung singkat sebelum keduanya melanjutkan agenda pertemuan resmi di dalam gedung.

Baca juga : Menhan Sjafrie Diminta Fokus pada Tugas Pertahanan

Penampilan Kedua Pejabat Saat Pertemuan

Dalam kesempatan itu, Sjafrie Sjamsoeddin tampak mengenakan jas berwarna krem yang dipadukan dengan kemeja putih. Sementara itu, Richard Marles tampil dengan jas berwarna gelap dan kemeja putih.

Keduanya terlihat berjabat tangan sebagai bagian dari prosesi penyambutan sebelum memasuki gedung untuk mengikuti agenda resmi.

Pertemuan Tertutup Tanpa Pernyataan ke Media

Setelah prosesi penyambutan, Sjafrie dan Richard langsung menuju ruang pertemuan di dalam gedung Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan pertemuan tertutup.

Baca juga : Menhan Dorong Penguatan Kurikulum STEM dan Ketahanan Pangan

Hingga saat ini, kedua pejabat tersebut belum memberikan pernyataan kepada awak media yang menunggu di lokasi. Proses pembicaraan di antara keduanya masih berlangsung.

Bahas Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Australia

Pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Wakil Perdana Menteri Australia tersebut diperkirakan akan membahas sejumlah isu strategis, termasuk kerja sama di bidang pertahanan serta kolaborasi militer antara kedua negara.

Dialog ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam sektor keamanan dan pertahanan antara Indonesia dan Australia. (Ant/E-4)