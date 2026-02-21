Dua Pengedar Narkoba Diringkus Sat Narkoba Polres Tapanuli Utara

Ilustrasi(Dok Polres Tapanuli Utara)

SATUAN Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara-Sumatera Utara, berhasil meringkus dua orang terduga pengedar narkotika jenis sabu dan ganja kering dari dua lokasi berbeda di wilayah Tapanuli Utara.

Kedua tersangka masing-masing berinisial ITS (31), warga Lumban Tonga-Tonga, Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, serta AMH (22), warga Jalan Bondar Sibabiat, Desa Sosunggulon, Kecamatan Tarutung.

Kasi Humas Polres Taput, Aiptu W. Baringbing, Sabtu (21/2), mengatakan penangkapan dilakukan di tempat berbeda pada hari yang sama. ITS ditangkap di Terminal Madya Tarutung pada Rabu (18/2/2026) sekitar pukul 18.00 WIB, sedangkan AMH ditangkap di Jalan Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, sekitar pukul 23.30 WIB.

Dari tangan ITS, polisi menyita barang bukti berupa 25 paket ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat, satu karung goni berisi ganja, satu plastik bening berisi ganja, satu linting ganja, satu plastik bening berisi sabu, satu plastik kresek warna biru, serta satu unit telepon genggam.

Sementara dari tangan AMH, petugas menyita satu plastik klip bening berisi sabu, satu kertas nasi berisi ganja, serta satu unit handphone merek Redmi warna abu-abu.

Aiptu W. Baringbing membenarkan penangkapan tersebut pada Jumat (20/2/2026). Ia menjelaskan keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian.

“Berdasarkan informasi tersebut, tim langsung bergerak dan berhasil mengamankan ITS. Dari hasil interogasi, tersangka mengaku memperoleh narkotika dari AMH,” ujarnya.

Berdasarkan pengembangan, pada malam harinya tim opsnal berhasil menangkap AMH di kediamannya. Keduanya mengakui perbuatannya sebagai pengedar narkotika jenis ganja dan sabu.

Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan untuk menelusuri sumber peredaran narkotika tersebut.(H-2)