Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Ini Jurus KPK Supaya Pemberantasan Korupsi Berlanjut di Tengah Demo 29 Agustus

Candra Yuri Nuralam
29/8/2025 15:52
Ini Jurus KPK Supaya Pemberantasan Korupsi Berlanjut di Tengah Demo 29 Agustus
Ilustrasi.(MI)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan sistem bekerja dari mana saja untuk hari ini, 29 Agustus 2025. Keputusan ini diambil karena adanya demonstrasi di sejumlah lokasi di Jakarta.

“Pegawai yang tidak ada tugas khusus dan harus diselesaikan di kantor hari ini, dapat melanjutkan pekerjaan dengan mekanisme bekerja dari mana saja,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (29/8).

Budi mengatakan, keputusan ini diambil untuk pegawai KPK yang biasa bekerja dari Gedung Merah Putih. Pegawai yang sedang mendapatkan tugas di luar Markas KPK tetap menyelesaikan pekerjaan seperti biasa.

Baca juga : Komisi III DPR Atur Jadwal dengan KPK Bahas Revisi KUHAP

“(Keputusan ini) untuk mengantisipasi kondisi dan situasi hari ini,” ujar Budi.

Keputusan ini juga mengikuti perintah dari Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta. Pegawai negeri boleh bekerja dari rumah untuk nyari ini.

Kehadiran bisa dilakukan secara daring dengan dua kali absensi. Kebijakan bekerja dari rumah ini dikecualikan untuk ASN yang bekerja di lapangan. (Can/P-3)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved