Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Dirumorkan Mundur dari DPR, Ini Karier Politik Berliku Pasha Ungu

Fathurrozak
24/8/2025 14:20
Dirumorkan Mundur dari DPR, Ini Karier Politik Berliku Pasha Ungu
Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau dikenal sebagai Pasha Ungu.(Antara/ Muhammad Iqbal)

PASHA Ungu, yang memiliki nama lengkap Sigit Purnomo Syamsuddin Said, dirumorkan mundur dari DPR RI. Namun video yang menarasikan mundurnya Pasha sebagai anggota DPR RI itu diyakini hoaks karena hingga saat ini tidak ada penyataan resmi darinya.

 

Di akun Instagram pribadinya, @pashaungu_vm, Pasha tampak sibuk dengan berbagai kegiatan politik, termasuk bedah buku Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Baca juga : Diisukan Mundur dari DPR, Ini Kekayaan Pasha Ungu

 

Pasha memang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN (Partai Amanat Nasional). Sebelum duduk di kursi DPR RI, Pasha lebih dulu menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah pada periode 2016–2021.

 

Baca juga : Polemik Royalti, Pasha Ungu : Bertahun-tahun Industri Musik tak Diperhatikan

Pasha Ungu masuk ke DPR RI dari dapil DKI Jakarta III yang meliputi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Di PAN, Pasha Ungu juga menjabat sebagai Ketua Barisan Muda PAN periode 2021–2026.

 

Pasha Ungu sempat gagal menjadi calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) di Pilkada Serentak 2020. Ia kemudian masuk jajaran elite PAN, yang tergabung ke dalam salah satu Ketua DPP PAN periode 2020–2025. Ia sebelumnya juga telah menjabat sebagai wakil sekjen periode 2015–2020.

 

Sebelum terjun ke dunia politik, Pasha aktif bersama grup band Ungu, bersama Makki, Enda, Onci, dan Rowman. Hingga kini pun Pasha masih kerap tampil di panggung musik. (M-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bintang Krisanti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved