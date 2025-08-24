Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Pasha Ungu Mundur Dari DPR, Benarkah?

M Ilham Ramadhan Avisena
24/8/2025 14:20
Pasha Ungu Mundur Dari DPR, Benarkah?
Sigit Purnomo Syamsuddin Said.(dpr.go.id)

JAGAT maya dihebohkan dengan munculnya video yang mengeklaim anggota DPR Sigit Purnomo Syamsuddin Said, atau lebih dikenal dengan Pasha Ungu mundur dari kursi parlemen. Namun berdasarkan penelurusan, kabar tersebut hoaks. 

Video yang beredar tersebut merupakan potongan video lama. Sejauh ini juga tidak ada pernyataan resmi dari Pasha Ungu perihal pengunduran dirinya sebagai anggota DPR. 

Dalam video yang beredar luas di media sosial itu, dinarasikan bahwa Pasha Ungu mundur dari jabatannya lantaran tidak ingin memakan uang haram. Namun tak ada pernyataannya resmi darinya mengenai hal itu.

Baca juga : Dirumorkan Mundur dari DPR, Ini Karier Politik Berliku Pasha Ungu

Video dengan narasi itu ramai setelah Pasha Ungu mendapatkan banyak pujian dari warganet. Itu karena pada saat sidang tahunan MPR para anggota DPR lain terlihat berjoget di dalam ruang sidang. Sementara Pasha Ungu terlihat hanya diam.

Diamnya Wakil Walikota Palu periode 2016-2021 itu menuai pujian lantaran tak ikut serta berjoget seperti anggota DPR lainnya. Dia dianggap memahami situasi masyarakat yang saat ini sedang berada dalam tekanan, utamanya perihal ekonomi.

Sebelumnya Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan para anggota DPR yang terlihat berjoget itu dapat dimaklumi lantaran terjadi di luar agenda formal. Selain itu, ia menilai itu merupakan refleks ketika mendengar sebuah lagu. 

"Kalau kita mendengar lagu, apalagi lagunya pas dengan irama-irama yang menyenangkan, merelaksasi itu dengan sendirinya tubuh akan bergerak. Apakah kepala, apakah tangan, atau kaki, atau bahkan badan, tangan, kaki, sampai kepala," ujarnya. (H-1)     

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved