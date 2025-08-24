Pasha Ungu Mundur Dari DPR, Benarkah?

Sigit Purnomo Syamsuddin Said.(dpr.go.id)

JAGAT maya dihebohkan dengan munculnya video yang mengeklaim anggota DPR Sigit Purnomo Syamsuddin Said, atau lebih dikenal dengan Pasha Ungu mundur dari kursi parlemen. Namun berdasarkan penelurusan, kabar tersebut hoaks.

Video yang beredar tersebut merupakan potongan video lama. Sejauh ini juga tidak ada pernyataan resmi dari Pasha Ungu perihal pengunduran dirinya sebagai anggota DPR.

Dalam video yang beredar luas di media sosial itu, dinarasikan bahwa Pasha Ungu mundur dari jabatannya lantaran tidak ingin memakan uang haram. Namun tak ada pernyataannya resmi darinya mengenai hal itu.

Video dengan narasi itu ramai setelah Pasha Ungu mendapatkan banyak pujian dari warganet. Itu karena pada saat sidang tahunan MPR para anggota DPR lain terlihat berjoget di dalam ruang sidang. Sementara Pasha Ungu terlihat hanya diam.

Diamnya Wakil Walikota Palu periode 2016-2021 itu menuai pujian lantaran tak ikut serta berjoget seperti anggota DPR lainnya. Dia dianggap memahami situasi masyarakat yang saat ini sedang berada dalam tekanan, utamanya perihal ekonomi.

Sebelumnya Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan para anggota DPR yang terlihat berjoget itu dapat dimaklumi lantaran terjadi di luar agenda formal. Selain itu, ia menilai itu merupakan refleks ketika mendengar sebuah lagu.

"Kalau kita mendengar lagu, apalagi lagunya pas dengan irama-irama yang menyenangkan, merelaksasi itu dengan sendirinya tubuh akan bergerak. Apakah kepala, apakah tangan, atau kaki, atau bahkan badan, tangan, kaki, sampai kepala," ujarnya. (H-1)