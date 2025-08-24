Diisukan Mundur dari DPR, Ini Kekayaan Pasha Ungu

Sigit Purnomo Syamsuddin Said.(dpr.go.id)

NAMA Pasha Ungu, alias Sigit Purnomo Syamsuddin Said ramai diperbincangkan jagat maya. Itu terutama setelah sikap diamnya di saat para anggota DPR lainnya berjoget dalam momen jeda sidang tahunan MPR beberapa hari lalu.

Pasha menuai pujian dari warganet. Setelah tidak lama berselang beredar video dengan narasi yang mengeklaim bahwa Pasha Ungu mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR. Video itu beredar di media sosial dan mendapatkan banyak respons.

Namun video tersebut hoaks. Sebab video yang ditampilkan merupakan potongan video lama dan sejauh ini tidak ada pernyataan resmi dari Pasha Ungu perihal dirinya mundur dari jabatan di DPR.

KEKAYAANNYA PASHA

Mengutip Antara, berdasarkan catatan LHKPN yang disampaikan per 1 Mei 2024, Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu memiliki total harta kekayaan senilai Rp36.420.500.100 yang dikategorikan menjadi tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya.

Ia memiliki tanah dan bangunan total senilai Rp28.650.000.000, serta alat transportasi dan mesin total senilai Rp7.452.500.000. Pasha Ungu juga diketahui memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp156.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp162.000.100. (H-1)