Diisukan Mundur dari DPR, Ini Kekayaan Pasha Ungu

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
NAMA Pasha Ungu, alias Sigit Purnomo Syamsuddin Said ramai diperbincangkan jagat maya. Itu terutama setelah sikap diamnya di saat para anggota DPR lainnya berjoget dalam momen jeda sidang tahunan MPR beberapa hari lalu.
Pasha menuai pujian dari warganet. Setelah tidak lama berselang beredar video dengan narasi yang mengeklaim bahwa Pasha Ungu mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR. Video itu beredar di media sosial dan mendapatkan banyak respons.
Namun video tersebut hoaks. Sebab video yang ditampilkan merupakan potongan video lama dan sejauh ini tidak ada pernyataan resmi dari Pasha Ungu perihal dirinya mundur dari jabatan di DPR.
Mengutip Antara, berdasarkan catatan LHKPN yang disampaikan per 1 Mei 2024, Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu memiliki total harta kekayaan senilai Rp36.420.500.100 yang dikategorikan menjadi tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya.
Ia memiliki tanah dan bangunan total senilai Rp28.650.000.000, serta alat transportasi dan mesin total senilai Rp7.452.500.000. Pasha Ungu juga diketahui memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp156.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp162.000.100. (H-1)
Pasha saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN (Partai Amanat Nasional).
ANGGOTA Komisi VIII DPR Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau lebih dikenal dengan nama Pasha Ungu menilai polemik mengenai royalti lagu sebagai hal yang wajar
ANGGOTA Komisi VIII DPR Sigit Purnomo Syamsuddin Said berharap pemerintah dapat menekan biaya ibadah haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
AKTOR Dimas Anggara telah meminta maaf ke anak Pasha Ungu, Kiesha Alvaro. Sebelumnya, mereka berdua menjadi sorotan publik terkait perlakuan Dimas ke Kiesha di lokasi syuting.
Ia berharap penggunaan dana zakat tidak melanggar prinsip syariah.
