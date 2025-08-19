Hasil Tes DNA RK-Lisa Mariana Keluar Besok

Ilustrasi.(Freepik)

HASIL tes genetik atau DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), Selebgram Lisa Mariana, dan anak inisial CA segera keluar. Hasilnya diinformasikan akan keluar besok Rabu, 20 Agustus 2025.

"Besok ya," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso saat dikonfirmasi, Selasa, 19 Agustus 2025.

Sementara itu, kuasa hukum RK, Muslim Jaya Butarbutar mengaku belum mendapatkan informasi bahwa hasil tes DNA akan keluar besok. Namun, dia baru mendapatkan informasi paling lambat keluar pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Baca juga : 5–10 Hari Lagi, Misteri Anak Lisa Mariana Akan Terjawab Lewat Tes DNA

"Paling lambat infonya hari Kamis, tapi kita lihat aja," kata Muslim saat dikonfirmasi.

Terima Hasil?

Muslim mengaku akan menerima informasi dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bila hasil DNA telah keluar. Di samping itu, ia enggan berandai-andai terkait hasilnya. Namun, RK dipastikan akan menerima apa pun hasil tes DNA nanti.

"Kami tidak mau berandai-andai, apapun hasilnya sekali lagi kami terima sebagai bentuk kepatuhan terhadap proses hukum," ungkap penasihat hukum RK itu.

Baca juga : Ini Harapan Lisa dalam Tes DNA RK dan Dirinya

Pengambilan sampel darah dan air liur RK, Lisa Mariana, dan anak inisial CA dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis, 7 Agustus 2025. Kemudian, sampel dibawa ke laboratorium Pusdokkes untuk diuji.

"Kurang lebih (hasilnya) 5-10 hari," kata Karo Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti kepada Metrotvnews.com, Jumat, 8 Agustus 2025.

Air Liur?

Pengambilan sampel darah dan air liur disaksikan oleh masing-masing pihak baik dari kubu Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Meski dalam satu gedung, keduanya tidak dipertemukan Polri.

Pasalnya, Lisa Mariana dan anaknya melakukan pengambilan sampel darah di lantai 16. Ridwan Kamil di lantai 15. Hal itu berdasarkan arahan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Ingin Diuji?

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengakui ia yang mengajukan permohonan tes DNA kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Inisiatif itu dilakukan agar kasus tidak berlarut-larut.

"Jadi kita berinisiatif biar ga berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya," kata Ridwan Kamil di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

Sementara itu, Lisa Mariana meyakini bahwa hasil tes DNA nantinya menyatakan Ridwan Kamil adalah ayah dari anaknya berinsial CA. Namun, ia meminta tes DNA tidak dilakukan dengan rekayasa.

"Enggak (hasilnya negatif). Asal ya sportif aja ya bang ya, berjalan dengan lancar," ujar Lisa usai selesai memberikan sampel darah dan air liur.

Progres Kasus?

Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, tengah menyelidiki kasus pencemaran nama baik atas tudingan Lisa Mariana telah dihamili Ridwan Kamil. Lisa mengaku hamil setelah bertemu Ridwan Kamil di Hotel Wyndham Palembang selama 3 hari 2 malam pada Juni 2021.

Penyelidikan berbekal laporan dari Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana pada Jumat malam, 11 April 2025, yang teregister dengan laporan polisi (LP) nomor: LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri. Lisa dipersangkakan Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 dan/atau Pasal 48 Ayat (1), (2) Jo Pasal 32 Ayat (1), (2) dan/atau Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, artinya polisi mengantongi unsur pidana. Penyidik tengah mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Total sudah tujuh orang diperiksa, enam saksi dan seorang terlapor, yakni Selebgram Lisa Mariana. (Yon/P-3)