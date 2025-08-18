IGK Manila Wafat, Surya: NasDem Kehilangan Mentor dan Sahabat

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan duka cita atas meninggalnya Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem Mayor Jenderal TNI (Purn.) I Gusti Kompyang Manila.(Dok. Istimewa)

KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan NasDem kehilangan sosok mentor sekaligus sahabat. Surya menyatakan duka cita atas meninggalnya Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem Mayor Jenderal TNI (Purn.) I Gusti Kompyang Manila di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat.

Almarhum IGK Manila wafat Senin, 18 Agustus 2025, pukul 08.59 WIB pada usia 83 tahun. Surya Paloh menyebut mendalam IGK Manila merupakan sahabat sekaligus tokoh penting di Partai NasDem.

"Kita amat sangat berduka atas kepergian beliau pada pagi hari tadi meninggalkan kita dengan satu catatan yang tidak akan pernah kita lupakan, dedikasi yang diberikannya adalah dengan segala ketulusan hati tanpa mengenal lelah memberikan seluruh kekuatan energi yang dia miliki bagi suatu yang berarti bagi ruang, kapasitas, dan tanggung jawab yang ada di pundaknya," kata Surya Paloh.

Baca juga : Jenazah IGK Manila akan Disemayamkan di Aula ABN NasDem

Bagi Paloh, mendiang IGK Manila telah mendidikasikan semua dirinya untuk memberikan arti penting bagi proses pendidikan berbangsa dan bernegara dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Akademi Bela Negara sekaligus sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.

"Atas nama seluruh keluarga besar Partai NasDem, seluruh keluarga besar, civitas alumni dari pada Akademi Bela Negara kita menyatakan rasa duka cinta kita yang sedalam-dalam," lanjutnya.

Paloh juga menjelaskan bahwa jenazah almarhum akan disemayamkan di ABN sebelum diberangkatkan untuk prosesi kremasi.

Baca juga : Profil IGK Manila, Gubernur ABN NasDem dan Legenda di Balik Kejayaan Timnas di SEA Games 1991

"Beliau kita semayamkan di ruangan ini setelah kita bermusyawarah dengan pihak keluarga hari Rabu pagi sekitar jam 10 pagi kita akan melepaskan secara resmi jenazah beliau menuju Rumah Sakit RSPAD untuk dalam satu prosesi kremasi seperti apa yang telah dipesankan oleh beliau," ucapnya.

Ia pun memanjatkan doa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

"Kita semuanya tentu mendoakan kehadirat sang pencipta agar arwah beliau dapat diterima dan ditepamtkan di sisi yang paling terbaik dan segala kekurangan, kesilapan, dosa yang ada pada dirinya kita mohonkan diampuni," kata dia.

Paloh juga menyampaikan kedekatannya dengan mendiang IGK Manlia. Dia menyebut Manila lebih dari sekadar teman melainkan sahabat dan juga mentornya.

"Sekali lagi atas nama seluruh keluarga besar Partai NasDem kita melepaskan jenazah senior kita, mentor kita, sahabat kita I Gusti Kompyang Manila," demikian pungkasnya. (RO)