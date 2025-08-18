Headline
Jenazah IGK Manila akan Disemayamkan di Aula ABN NasDem

Fachri Audhia Hafiez
18/8/2025 12:11
Jenazah IGK Manila akan Disemayamkan di Aula ABN NasDem
IGK Manila(Dok. NasDem)

PARTAI NasDem menyiapkan penghormatan terakhir untuk Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) NasDem Mayjen (Purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila. Penghormatan terakhir ini akan digelar di Kantor ABN NasDem, Jakarta Selatan.

"Jenazah akan disemayamkan di Aula ABN untuk memberikan kesempatan bagi keluarga, sahabat, dan handai taulan memberikan penghormatan terakhir," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim kepada Metrotvnews.com, Senin (18/8).

NasDem juga akan menggelar upacara pelepasan jenazah untuk dilanjutkan proses kremasi. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Rabu, 20 Agustus 2025, pukul 11.00 WIB.

"Sebelum pemberangkatan, akan dilaksanakan upacara kebesaran di ABN sebagai penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara," ujar Taslim.

IGK Manila meninggal dunia pada Senin (18/8). Almarhum lahir di Singaraja Bali 8 Juli 1942. Pengabdiannya sebagai anggota TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat.

Selain itu, IGK Manila pernah menjadi manajer timnas sepak bola Indonesia saat meraih medali emas SEA Games 1991 (P-4)

 



Editor : Akmal
