Jenazah IGK Manila akan Disemayamkan di Aula ABN NasDem

PARTAI NasDem menyiapkan penghormatan terakhir untuk Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) NasDem Mayjen (Purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila. Penghormatan terakhir ini akan digelar di Kantor ABN NasDem, Jakarta Selatan.
"Jenazah akan disemayamkan di Aula ABN untuk memberikan kesempatan bagi keluarga, sahabat, dan handai taulan memberikan penghormatan terakhir," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim kepada Metrotvnews.com, Senin (18/8).
NasDem juga akan menggelar upacara pelepasan jenazah untuk dilanjutkan proses kremasi. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Rabu, 20 Agustus 2025, pukul 11.00 WIB.
"Sebelum pemberangkatan, akan dilaksanakan upacara kebesaran di ABN sebagai penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara," ujar Taslim.
IGK Manila meninggal dunia pada Senin (18/8). Almarhum lahir di Singaraja Bali 8 Juli 1942. Pengabdiannya sebagai anggota TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat.
Selain itu, IGK Manila pernah menjadi manajer timnas sepak bola Indonesia saat meraih medali emas SEA Games 1991 (P-4)
Sosok yang disapa Opa Manila ini dikenal luas bukan hanya sebagai purnawirawan TNI dan politisi, tetapi juga sebagai legenda di balik kejayaan sepak bola Indonesia. Berikut profil IGK Manila
Jenazah akan diberangkatkan dari ABN menuju RS Gatot Soebroto untuk prosesi kremasi.
Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Mayor Jenderal TNI (Purn.) IGK Manila, meninggal dunia pada Senin (18/8) di RS Bunda, Jakarta Pusat.
