MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

Fachri Audhia Hafiez
18/8/2025 11:06
Sekjen NasDem Jelaskan Proses Pemakaman Gubernur ABN NasDem IGK Manila
Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) NasDem Mayjen (Purn) I Gusti Kompyang Manila.(dok.MI)

GUBERNUR Akademi Bela Negara (ABN) NasDem Mayjen (Purn) I Gusti Kompyang Manila atau akrab dikenal IGK Manila meninggal dunia. IGK Manila wafat hari ini Senin, 18 Agustus 2025.

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Mayor Jenderal (Purn.) I Gusti Kompyang (IGK) Manila," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim kepada Metrotvnews.com, Senin (18/8).

Rumah Duka?

Jenazah akan diberangkatkan dari Rumah Sakit Bunda menuju Rumah Sakit Pusat Gatot Soebroto untuk dimandikan. Almarhum juga akan dibawa ke Akademi Bela Negara (ABN) NasDem di Jakarta Selatan untuk disemayamkan dan memberikan penghormatan terakhir.

"Setelah itu, jenazah akan dibawa menuju Aula ABN dan diperkirakan tiba pukul 14.00 WIB, Senin, 18 Agustus 2025.
Jenazah akan disemayamkan di Aula ABN untuk memberikan kesempatan bagi keluarga, sahabat, dan handai taulan memberikan penghormatan terakhir," ujar Taslim

Proses Kremasi?

Taslim mengatakan upacara pelepasan dan kremasi akan diselenggarakan pada Rabu, 20 Agustus 2025, pukul 11.00 WIB. Jenazah akan diberangkatkan dari ABN menuju RS Gatot Soebroto untuk prosesi kremasi.

"Sebelum pemberangkatan, akan dilaksanakan upacara kebesaran di ABN sebagai penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara," ujar Taslim. (Fah/P-3)

 



Editor : Cahya Mulyana
