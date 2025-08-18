Sekjen NasDem Jelaskan Proses Pemakaman Gubernur ABN NasDem IGK Manila

Headline
GUBERNUR Akademi Bela Negara (ABN) NasDem Mayjen (Purn) I Gusti Kompyang Manila atau akrab dikenal IGK Manila meninggal dunia. IGK Manila wafat hari ini Senin, 18 Agustus 2025.
"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Mayor Jenderal (Purn.) I Gusti Kompyang (IGK) Manila," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim kepada Metrotvnews.com, Senin (18/8).
Jenazah akan diberangkatkan dari Rumah Sakit Bunda menuju Rumah Sakit Pusat Gatot Soebroto untuk dimandikan. Almarhum juga akan dibawa ke Akademi Bela Negara (ABN) NasDem di Jakarta Selatan untuk disemayamkan dan memberikan penghormatan terakhir.
"Setelah itu, jenazah akan dibawa menuju Aula ABN dan diperkirakan tiba pukul 14.00 WIB, Senin, 18 Agustus 2025.
Jenazah akan disemayamkan di Aula ABN untuk memberikan kesempatan bagi keluarga, sahabat, dan handai taulan memberikan penghormatan terakhir," ujar Taslim
Taslim mengatakan upacara pelepasan dan kremasi akan diselenggarakan pada Rabu, 20 Agustus 2025, pukul 11.00 WIB. Jenazah akan diberangkatkan dari ABN menuju RS Gatot Soebroto untuk prosesi kremasi.
"Sebelum pemberangkatan, akan dilaksanakan upacara kebesaran di ABN sebagai penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara," ujar Taslim. (Fah/P-3)
Sosok yang disapa Opa Manila ini dikenal luas bukan hanya sebagai purnawirawan TNI dan politisi, tetapi juga sebagai legenda di balik kejayaan sepak bola Indonesia. Berikut profil IGK Manila
Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Mayor Jenderal TNI (Purn.) IGK Manila, meninggal dunia pada Senin (18/8) di RS Bunda, Jakarta Pusat.
